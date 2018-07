Ibargüen, por un oro que nunca ha ganado en los Juegos

Caterine Ibargüen es una de las estrellas de la delegación colombiana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y se estrenará este lunes en la edición de Barranquilla en el salto largo, una prueba que conoce, en la que ha obtenido medallas, pero en la que ella y el atletismo del país nunca ha ganado en la historia de estas justas.



No es nuevo que Ibargüen compita en el salto largo, en sus comienzos lo hizo, es más, tiene en su poder cuatro marcas nacionales así: categoría Sub-18 (6,18 m), Sub-20 (6,54 m), Sub-23 (6,54 m) y mayores (6,87 m).

Y llega a Barranquilla a ganar la competencia, en la que estuvo cerca de obtener el oro en los Juegos del 2006 en Cartagena, aquella vez fue plata con un registro de 6,36 metros, ganó la cubana Yidelkis Fernández, que saltó un centímetro más, la única medalla que ha logrado el atletismo colombiano en esta competencia, que se ha realizado 14 veces. La prueba se cumplió por primera vez en 1962 y los cubanos han obtenido el oro en nueve ocasiones en los Centroamericanos y del Caribe.



Hace rato que Caterine Ibargüen no disputaba el salto largo, pero en esta temporada ya lo ha hecho en dos ocasiones. La primera el pasado 16 de junio, en una reunión atlética en Marsella (Francia), en la que logró un registro de 6,87 metros, precisamente, la nueva marca nacional.



Luego, probó en la válida de la Liga de Diamante de Lausana (Suiza) en la que dejó una marca de 6,77 metros, que le representó el tercer lugar. Esa vez ganó la alemana Malaika Mihambo, con 6,90 metros.



Llama la atención que la atleta nacional haya reactivado su competencia en el salto largo. Expertos coinciden en que la decisión es buena, le dará tranquilidad y no es descabellado pensar que se dedicará a él en los próximos años.

Es más, los saltadores triples deben hacer el largo en sus entrenamientos FACEBOOK

TWITTER

“Es una competencia que conoce, en la que ha obtenido buenos resultados y no es difícil volver, fácilmente se puede recordar lo que hay que hacer. Es más, los saltadores triples deben hacer el largo en sus entrenamientos”, le dijo a EL TIEMPO el técnico cubano, Osmani García.



No sabe si Ibargüen se dedicará al largo, si la idea de ella y la de su técnico Ubaldo Duany será pasarse al largo, pero García advirtió que de acuerdo a sus cargas de trabajo a ella le quedará mucho menos complicado ganar allí.



“El salto largo no genera tanta presión y tanta exigencia como el triple, porque en este último hay que mantener una regularidad y sincronización el brinco, paso y salto, que exige mucho más a la competidora, mientras que en el largo es un solo brinco”, precisó García.



El salto largo es una prueba que requiere de una zona de carrera o pista de aceleración de hasta 50 metros y una línea de salto que se ubica entre uno y tres metros antes del foso. Hay una tabla de batida, como en el salto triple, la que los atletas deben pisar para impulsarse y que puede generar el aval de los jueces para el brinco o su anulación.



Ibargüen puede alternar el salto largo con el triple, pero físicamente el primero es el más indicado, porque es menos peligroso y genera menos inconvenientes para el cuerpo.

En el largo ella solo hace un impulso, en el triple son tres los movimientos que debe realizar y eso desgasta más FACEBOOK

TWITTER

“Para la salud es mejor el largo, porque el triple exige mucho más intención del golpe en sus piernas, porque lo que es más propenso a que los atletas se lesionen. En el largo ella solo hace un impulso, en el triple son tres los movimientos que debe realizar y eso desgasta más”, añadió García.



Coincide con este concepto el técnico colombiano Valentín Gamboa, quien asegura que la idea de Caterine Ibargüen ganar.

Creo que es una buena decisión hacer el salto largo, porque ha demostrado que puede ganar FACEBOOK

TWITTER

“Es menos peligroso para la salud, porque el largo es carrera, impulso y salto, en el triple su cuerpo y las piernas reciben muchos más goles. Creo que es una buena decisión hacer el salto largo, porque ha demostrado que puede ganar”, dijo Gamboa.

Para el orientador colombiano, que ya haya competido allí es prenda de garantía, porque no debe gastarse mucho tiempo en conocerlo y entrenar.



“Siempre que ella va a la competencia lo hace segura de que puede ganar. No va a arriesgar su prestigio, el salto alto lo hace bien, este año ya rompió la marca nacional en Francia y seguro que en los Centroamericanos y del Caribe le dará una medalla al país”, precisó Valentín Gamboa.



El récord mundial del salto triple está en poder de la rusa Galina Christyakova, quien el 11 de junio de 1988 lo dejó en 7,52 metros. Y la mejor marca de los Centroamericanos y del Caribe lo tiene la trinitaria Rhonda Watkins, con 6,77 metros, y por los registros de Ibargüen este año, no solo puede ganar el oro en Barranquilla, sino quedarse con la marca para los Juegos.









Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

En twitter: @lisandroabel