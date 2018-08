‘Es una medalla de equipo, no de Éider’: Arévalo

El 1-2 de Colombia en los 20 km de la marcha en los Juegos Centroamericanos y del Caribe no tienen un solo culpable: Éider Arévalo. Él mismo dice que nadie gana sin compañeros, sin un equipo que no se ve, que está ‘detrás de cámaras’ y que nadie nombra.

“Es una labor de equipo, de los atletas, de los técnicos, del médico, de la nutricionista, de la psicóloga, de la fisioterapeuta, en fin de varias personas que están alrededor de los que corren y ganan”, señaló orgulloso Arévalo.



Y agregó: “Detrás de nosotros hay gente muy valiosa, que hace su trabajo muy profesional y cumple una meta, como nosotros en las competencias”.



De acuerdo con su concepto estuvo Esteban Soto, la plata, quien trabajó la carrera para Éider, su compañero, quien a su vez le colaboró para que él ganara el año pasado el oro en los Juegos Bolivarianos.



“No corremos solos, no entrenamos solos, hay gente valiosísima detrás de nosotros, y eso hay que destacarlo”, dijo Soto.



Éider estaba emocionado, este oro lo consiguió con la fuerza que le dio Yeni Truque, su mamá, quien lo acompañó durante la prueba.



“Ella le gusta ver las competencias en vivo y en directo, no le gusta por televisión, acá está más tranquila y eso me animó, porque es un aliciente más”, señaló.



La meta de Colombia está en Tokio 2020, en esos Olímpicos en los que tienen la ilusión der ganar una medalla. Ya se sabe cuál es el camino, ya lo tienen planificado y el trabajo seguirá.



“Nos sirve este oro en Barranquilla porque lo conseguimos con temperatura alta, unos 30 grados y un 90 por ciento de humedad. La competencia en Tokio será el 31 de julio del 2020 a las 7 de la mañana, en unas condiciones similares a las que tuvimos acá en Barranquilla, por eso el oro es doble”, precisó.



Soto advirtió que fueron claves las concentraciones que tuvieron, los días que pasaron en el Meta y los 16 durante los cuales entrenaron en Barranquilla.



“Es importante aclimatarnos, buscar las condiciones que uno se va a encontrar en la competencia, por eso la concentración en clima caliente, con humedad”, declaró.

Éider Arévalo estaba satisfecho porque, por fin, el calor y la humedad no le impidieron celebrar.



“Esas condiciones me habían jugado mal. En Cartagena, en Moscú, en China, en los Bolivarianos, pero con lo que pasó en Barranquilla, pues me da tranquilidad”, expresó.



Ahora, todo este equipo seguirá trabajando en busca de otros objetivos, de los Juegos Panamericanos y los Olímpicos del 2020, porque el trabajo no se acabó con el 1-2 histórico de Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.



LISANDRO RENGIFO

Enviado especial de EL TIEMPO

Barranquilla

En Twitter: @lisandroabel