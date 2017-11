George Springer, el jonronero de oro de los Astros de Houston

Hay persona que dicen que no hay mayor limitación que su propia mente. Cada quien puede fortalecerse y hacerles el quiebre a los obstáculos que le pone la vida, con la convicción de salir adelante.

Uno de los ejemplos recientes de superación para poder cambiar desolación por gloria lo mostró un excelso George Springer. El guardabosques central de origen puertorriqueño de Astros de Houston le marcó un jonrón a su condición de tartamudez para llevar un mensaje de esperanza a aquellas personas que comparten su situación. Es un modelo para seguir, luego de ser nombrado el jugador más valioso (MVP) de la Serie Mundial, que le ganó su equipo a Dodgers de Houston.



Springer coronó una semana estelar pegando su quinto cuadrangular de la Serie Mundial y llevando a su equipo al título del Clásico de Otoño. El guardabosques pegó para promedio de .379 (11 de 29) con cinco jonrones y siete carreras impulsadas.

Sus ocho imparables extrabase fueron los más jugados en una Serie Mundial, y él es el primer jugador en pegar cuatro cuadrangulares consecutivos dentro de una Serie Mundial.

Springer encabezó el poder latino en el bate de los Astros de Houston en la final de la Serie Mundial de béisbol. Foto: AFP

“Es un sueño hecho realidad, y además para mí es un honor haber jugado para los Astros”, dijo un emocionado Springer luego de ayudar a que Astros consiguiera el primer título en su historia.



Springer ingresó al Club de los Cinco en Serie Mundial, igualando a Reggie Jackson (1977) y Chase Utley (2009) con la marca de cinco jonrones en el Clásico de Otoño. El guardabosques pegó doble y anotó carreras en la primera entrada, también tuvo 29 bases en total en la Serie Mundial, rompiendo la marca de 25 de Willie Stargell (1979) y Jackson.



Además, el jugador, de 28 años, también superó a Stargell en la mayor cantidad de imparables extrabase en Serie Mundial, con siete, para convertirse en el primer jugador en haber tenido al menos un hit extrabase en seis juegos consecutivos de la Serie Mundial.

Un portavoz

Más allá de sus sensacionales números y los récords que alcanzó o batió, George Springer ha querido llevar un mensaje a todas las personas que, como él, tienen una condición de tartamudez. En vez de ser una persona introvertida, el jugador de Astros es el más expresivo de todo su equipo, siempre llevando un mensaje de aliento.



De niño, el jugador de Astros tuvo pronunciados problemas con el tartamudeo, los cuales prefería tratar en soledad o con sus familiares. Con el tiempo fue trabajando en esto, y hoy no tiene problemas para hablar frente a las cámaras y conceder entrevistas. Siempre espera que los reflectores le apunten a él. Ya casi no tropieza al pronunciar una palabra.

George Springer recibió el trofeo como el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial. Foto: AFP

En el Juego de las Estrellas de este año le pidieron dar unas declaraciones, y fue certero al hablar de su condición. Quería usar el micrófono como ejemplo para otras personas que tartamudeaban. “Espero que lo hayan entendido. La mejor manera de dar el ejemplo es colocándose al frente. Sabía que iba a tartamudear, pero no me importó, eso no va a detener mis deseos de manifestar lo que pienso y divertirme”.



Y así, entre sonrisas y aplausos, visto como un héroe, Springer hizo historia en el béisbol de las Grandes Ligas dejando un legado que pocos podrán alcanzar, pero sobre todo un mensaje que nadie podrá borrar. Él demostró que las limitaciones no existen y que todo lo que se quiere conseguir se podrá alcanzar.



