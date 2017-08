Justin Gatlin festejó su oro entre silbidos de la afición

La peor pesadilla para los aficionados del atletismo y los fans de Usain Bolt se convirtió en cruda realidad la noche del 5 de agosto, cuando un deportista con dos sanciones por dopaje a sus espaldas, el mismo a quien abuchean cada vez que asoma por la pista, arruinó la escena tantas veces soñada de su ídolo en lo más alto del podio como remate de su última carrera individual de 100 metros: el estadounidense Justin Gatlin, el antagonista convertido en protagonista.

Doce años después de ser campeón del mundo en Helsinki, Gatlin obtuvo el premio a su constancia con un nuevo título universal, pero esta vez, además, cobrándose una pieza de rango supremo. El mejor velocista de todos los tiempos, Bolt, fue derrotado, por primera vez en diez años, en una final.



La perseverancia del velocista de Brooklyn encontró, al fin, su justo premio, esa felicidad que siempre quiso alcanzar pero que no lograba por tener por delante a un todopoderoso, al velocista por excelencia, Bolt, cuya derrota no festejaron los aficionados británicos. A Gatlin lo abuchearon en todo momento. Nadie le perdona la sombra por dopaje que tuvo entre el 2006 y el 2010.



“Me desconecté (respecto al trato del público) a lo largo de las rondas y me mantuve centrado en la carrera”, dijo Gatlin luego de ganar el oro.

“Felicidades, has trabajado duro para esto y no mereces todos esos abucheos”, fueron las palabras de Bolt a Gatlin.



Esos mismos silbidos y abucheos se escucharon cuando Gatlin se subió al podio a recibir su medalla dorada.

Justin Gatlin (9.92) ganó el oro; Christian Coleman (9.94), se quedó con la plata y Usain Bolt (9.95) fue bronce. Final de los 100 metros Foto: Reuters

Para el presidente de la Federación Internacional de Atletismo (Iaaf, por sus siglas en inglés), Sebastian Coe, el triunfo de Gatlin no fue “el guion perfecto”, dejando entrever que no es un premio justo para un atleta que se vio envuelto en problemas por dopaje.

“No soy elogioso porque alguien que ha cumplido dos sanciones ha ganado uno de nuestros más brillantes premios, pero él puede estar aquí”, dijo Coe a la BBC.

Coe reiteró su apoyo a las sanciones de por vida para los atletas penalizados por dopaje, pero utilizó el ejemplo de Gatlin para ilustrar cómo los ordenamientos jurídicos en el mundo han frustrado los esfuerzos para imponer castigos más severos.

Desde su regreso a las pistas, Gatlin se ha visto obligado a cambiar su destino.

“Las personas que me quieren están muy contentas por mí. Están en casa celebrando, y mi entrenador está festejando; en eso he estado pensando”, concluyó un Glatin que, sin embargo, no pudo evadir el homenaje a Bolt: no obstante haberlo derrotado, se arrodilló y le hizo una reverencia.



