'Hoy he corrido con el alma, así de simple': Sanclemente 

El atleta Francisco Sanclemente rompió el récord de Colombia en un maratón de sillas atléticas en la "Grandma's", de la ciudad estadounidense de Duluth, con un tiempo de 1 hora, 32 minutos y 52 segundos y superó la marca de Ramiro Bermúdez, de 1 hora y 33 minutos lograda en la misma competencia en 2012.

Así lo informó hoy el BBVA Colombia, que patrocina al deportista y que detalló que Sanclemente quedó en el octavo lugar de la competencia en la que participaron 33 atletas.



"Hoy he corrido con el alma, así de simple. Hasta el kilómetro seis estuve con el grupo de adelante, cuando veo que no aguanto el paso, supe que empezaba una carrera contra el récord nacional que estaba en una hora y 33 minutos", afirmó Sanclemente, citado en la información.



Agregó que en el comienzo de la carrera esperó a tres mexicanos y a un estadounidense para hacer relevos con ellos, pero cuando vio que "ese ritmo" de grupo no le permitía cumplir sus objetivos, aceleró.



"Empecé a poner un ritmo más fuerte y sólo se va conmigo el mexicano Gonzalo Valdovinos. Con el estuve a relevos hasta el kilómetro 39 hasta que alcanzamos a José Jiménez, de Costa Rica, allí apreté el paso un poco más y en los últimos metros alcanzo a llegar delante de ellos en el puesto 8", afirmó.



Sanclemente destacó el logro como el más grande de su carrera, en la que ya dos ganó el medio maratón de Miami y otras dos el de Madrid. "Desde el 1 de enero he preparado esta carrera, en mi mente he tenido el 16 de junio siempre presente, en cada entreno, en cada serie, en cada kilómetro y en las canciones que suelo escuchar cada mañana", detalló.



El atleta colombiano, que perdió la movilidad en sus piernas cuando tenía 18 años, se convirtió el pasado 3 de diciembre en el primer atleta paralímpico en terminar una carrera Iron Man en silla de ruedas y fue elegido como el "Valiente del año" por el canal de televisión RCN.



En lo que queda de este año, competirá en el medio maratón de Ciudad de México, el 29 de julio; la Carrera Atlética Ser Inspiración en el municipio colombiano de Buga, el 19 de agosto; el Maratón de las Flores de Medellín, el 9 de septiembre; el maratón de Buenos Aires, el 23 de septiembre, y el maratón de Nueva York, el 4 de noviembre, entre otros.







EFE