Finalistas de la Media Maratón de Bogotá serán publicados en EL TIEMPO

La media maratón de Bogotá (MMB) presentó una de sus principales novedades para la versión 2018, que se realizará este domingo 29 de julio. Se trata de una entrega de resultados sin precedentes en eventos de ruta en Colombia.

Todos los corredores de 21 kilómetros de la MMB podrán ver sus resultados publicados en el Diario EL TIEMPO, gracias a una alianza entre el impreso y Correcaminos de Colombia, entidad que organiza la prueba atlética.



El lunes 30 de julio, en la edición impresa del Diario El Tiempo, los participantes que se inscriban y finalicen el recorrido de 21 kilómetros, podrán observar su posición, nombre, apellido y tiempo oficial de carrera, en un cuadernillo de 12 páginas que estará dentro del periódico.



Tal y como sucede en la más importante maratón del mundo, New York y el periódico The New York Times, la media maratón de Bogotá y EL TIEMPO, entregarán un cuadernillo para que todos los participantes de esta distancia, en la carrera pionera en la organización de grandes eventos en Colombia, puedan ver su tiempo oficial y posición final.







