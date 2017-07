Lilesa impuso su sello en la Media Maratón de Bogotá

Con los puños entrelazados. Así cruza siempre la meta y ese es su sello personal en el mundo. Feyisa Lilesa, fiel a su visión política no quiso dejar pasar la oportunidad en Bogotá y evidenció su protesta a su manera en la lucha en favor de su pueblo, el mayoritario en Etiopía, los oromo. De esa manera cortó la cinta con su cuerpo en el momento de acreditarse el título de la edición 18 de la Media Maratón de Bogotá.

A diferencia de las recientes ediciones, en las que desde la mitad de la prueba ya se podía establecer quién iba a ser el ganador de la carrera, Lilesa definió su conquista en la competencia solo en los últimos 500 metros, cuando aceleró su paso y dejó regado a su más duro adversario, el keniata Peter Kirui, quien hasta ese momento y desde el comienzo de los 21k, había siempre sostenido el ritmo y le puso el pecho a la brisa, en una batalla de gladiadores africanos.

Desde que se dio el pistoletazo de la carrera bogotana, a las 9:30 de la mañana, es como si se les hubiera dado la señal de alarma a los fondistas africanos. No había pasado el primer kilómetro, cuando se formó un lote de 10 atletas del ‘continente negro’. No dieron tregua y rompieron el grupo desde las primeras y aceleradas zancadas.



Como en casi todas las carreras de largo aliento, los favoritos impusieron su estrategia en una prueba a la que llegaron con el temor de competir en la altura bogotana, pero también con el conocimiento que desde la edición del 2004, solo un peruano, Gobin Cóndor, tercero en dicha edición, es el único corredor no africano que se ha subido al podio de ganadores de la tradicional carrera bogotana. El dominio ha sido repartido entre atletas de Kenia, Etiopía y Tanzania.

Y esta vez no fue la excepción. Kirui siempre estuvo en la vanguardia y fue el encargado de seleccionar el nutrido grupo, que de diez pasó a ocho, luego a cinco, hasta que se conformó la pareja que al final definió el título de la carrera.



Lilesa, ganador de las maratones de Tokio (Japón), Dublín (Irlanda) y Xiamen (China), doble corona en la media maratón de Houston (EE. UU.) y campeón en la media maratón de Nueva York, no ocultó su alegría por ganar en Bogotá. Y la ya legendaria celebración, cuya última vez había sido escenificada en enero pasado cuando ganó la media maratón de Houston, volvió a acaparar todas las imágenes. A falta de 50 metros para cruzar la meta miró hacia atrás y se vio ganador. Con su mano derecha comenzó a celebrar su victoria y antes de cruzar la meta entrecruzó sus puños para volver a darle apoyo a su tribu y protestar contra el atropello que se ha visto sometida su tribu ante el Gobierno de su país.

“Desde la primera vez que lo hice, cuando gané la medalla de plata en la maratón de los Juegos Olímpicos de Río he querido poner un grano de arena en favor de mi etnia. Ha sufrido mucho y cada vez es sometida por la represión. Es una manera de protesta y espero que la etnia a la que pertenezco pueda volver a tener los derechos”, dijo Feyisa al término de la carrera.



Ya en cuanto a la competencia, Feyisa indicó que se vio bastante afectado por la altura pero que supo asimilar y pudo sostener el fuerte ritmo que impuso Kirui.

El tiempo de 1h 04m 28s no fue el mejor, pero lo dejó satisfecho por las condiciones, con 3m 05s por kilómetro. Kirui cruzó la meta nueve segundos después y el tercer lugar en el podio fue para el también etíope Shura Kitata Tola, quien empleó 34 segundos más para el recorrido.



El mejor colombiano fue Miguel Ángel Amador, del equipo Porvenir, en el décimo lugar, con tiempo de 1h 07m 32s, que lo clasifica a los Bolivarianos.

Kosgei lideró dominio keniata de las gacelas

Brigid Jepchirchir Kosgei corrió como las buenas yeguas purasangres, de atrás hacia adelante. A diferencia de la prueba masculina, que se definió en los metros finales, la campeona de las maratones de Porto (Portugal) y Milán (Italia), la keniata superó una crisis en plena carrera y a falta de tres kilómetros impuso su elegante braceo para reclamar la merecida victoria.



Bajo un clima agradable, con baja temperatura, el grupo femenino dio apertura a la competencia a las 9:23 a. m., como estaba previsto, y muy rápidamente las corredores africanas seleccionaron el lote ya que sobre el segundo kilómetro el grupo de punta estaba integrado por las keniatas Mary Wacera, doble medallista mundial; Veronicah Wanjiru, campeona mundial; Ruth Chepngetich, portadora de un crono de 1h 06 m 19s para los 21k; Brigid Kosgei, y la etíope Meskerem Assefa, reciente ganadora de la Maratón de Róterdam (Holanda).

Brigia Jepchirchir, ganadora de la Media Maratón de Bogotá 2017. Foto: Abel Cárdenas

Atrás de ellas, se formó un dúo persecutor que prácticamente se acompañó durante todo el recorrido, conformado por la colombiana del equipo Porvenir, Angie Orjuela y la keniata Miriam Wangari.



Con el paso de los minutos y al llegar a la carrera séptima, sobre el octavo kilómetro de competencia, las keniatas Kosgei y Wanjiru soltaron a sus rivales y emprendieron una lucha que sobre la carrera 15 con calle 92 parecía definirse a favor de la atleta que había sido segunda el año pasado, la doble campeona mundial de 3.000 metros lisos, Veronicah Wanjiru, quien alcanzó a sacar una diferencia de 30 segundos con relación a su contendiente de turno.



Pero a la altura del kilómetro 18, sobre la avenida NQS con calle 68, Kosgei soltó un ataque fulminante sobre Wanjiru, para alcanzarla, pasarla y así llegar ganadora a la meta, con 26 segundos de ventaja sobre su adversaria.

“Manejar la altura de Bogotá fue muy difícil, gracias a mis entrenamientos pude recuperar el primer lugar en los últimos kilómetros, pero el desgaste logró que me desmayara al final”, comentó la campeona.



El podio lo cerró la también keniata Chepngetich, con 1h 13m 57s, por delante de su compatriota Mary Wacera, quien era la gran favorita.







