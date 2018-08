Micro ciclos, clave del éxito de los deportes de conjunto de Colombia

Los resultados de los deportes de conjunto de Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe son fruto de una mayor atención y a los micro ciclos que el baloncesto y el voleibol han programado para competir en Juegos Bolivarianos, Suramericanos y en las competencias de Barranquilla.

Colombia había conseguido cinco metales dorados en la historia de los Centroamericanos y del Caribe: ganó el béisbol en 1946, el fútbol en ese mismo año y en el 2006, mientras que el rugby lo hizo en el 2014 en damas y varones.



En los Juegos de la capital del Atlántico ya se contabilizan cuatro finales, se ha obtenido un oro, una plata y hay dos opciones de ganar dos títulos. El baloncesto femenino ganó el torneo en los Centroamericanos y del Caribe y venía de colgarse el oro en los Bolivarianos y los Suramericanos, algo que nunca antes había pasado.



“Le hemos puesto más atención a estos deportes. El desarrollo se ha dado porque hay un apoyo hacia ellos, tímida, pero lo hay. La idea de acortar los procesos, de desarrollarlos ha sido importante”, le dijo a EL TIEMPO Edwin cabezas, director deportivo del Comité Olímpico Colombiano (COC).



El voleibol femenino perdió la final con República Dominicana, nunca antes había llegado a esta instancia en estos Juegos y lo hizo. Y además, el equipo de fútbol masculino ganó el oro tras vencer a Venezuela, último subcampeón del mundo en la categoría sub20.

Medalla de oro de Colombia en fútbol masculino. Foto: EFE

“Trazamos micro programas antes de cada competencia. El grupo de jugadoras entendió que deben ser más profesionales y ya no hay ese regionalismo de antes, hoy se escoge y se entrena a un equipo colombiano”, señaló el técnico brasileño Antonio Rizola.



Ya agregó: “Tuvimos la fortuna de contar con jugadoras que tienen experiencia en Europa, porque la normativa dice que ellas deben estar con sus ligas (equipos) del 15 de octubre hasta el 15 de mayo, luego, pueden integrar sus seleccionados, y el tiempo nos dio preciso para que ellas pudieran venir y entrenar, foguearnos y jugar en Bolivarianos, Suramericanos y Centroamericanos y del Caribe, como lo hicimos, esa fue la clave”.



Este jueves, el sexteto colombiano de hombres busca el título en el juego contra Puerto Rico. El equipo, en principio, tuvo problemas con la no inscripción de dos de sus figuras: Carlos Alomía y Adonis Herrera, pero el tema se aclaró y han sido artífices para llegar a la final.



El COC advierte que el tema pasa por una consolidación de grupos, de estrategias claras, dirigidas, con el fin de no perder tiempo en la preparación.



Este viernes, en la última medalla que se disputará en los Juegos, Colombia masculino disputará el oro del baloncesto contra Puerto Rico.



“Hemos sido realistas con lo que tenemos y hemos trabajado con eso. Consolidamos un grupo con jugadores locales, por tiempos nos hemos concentrado, tuvimos tiempo para entrenar y foguearnos”, señaló Tomás Díaz, el DT nacional.



El tema de contar con los jugadores extranjeros es bien complicado, un arma de doble filo.



“Es bueno porque se gana experiencia, pero malo porque no entrenan con nosotros, simplemente vienen y juegan y no hay tiempo para que se consoliden en el grupo. Que les den permisos en España, Estados Unidos, Argentina, pues es bien difícil para que ellos vengan a Colombia y entrenen, por eso citamos a los locales a varios micro ciclos en distintas ciudades para alistarlos para la competencia”, agregó el DT.



Para Díaz, la idea de fortalecer la defensa es primordial, por eso los resultados importantes.



“Nunca hemos jugado una final en los Centroamericanos y durante los períodos que tuvimos juntos en concentraciones lo que hicimos fue enfatizar la labor defensiva, priorizar el mejoramiento del uno contra uno y eso nos ha dado frutos”, declaró Tomás Díaz.



Si bien hay trabajo adelantado y los resultados se ven, hay que aclarar que estas finales, estas medallas son posibles conseguirlas en esta primera parte del ciclo olímpico y que la labor debe ser mucho más dirigida con miras a los Juegos Panamericanos y Olímpicos, en los que los resultados son distintos.



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

