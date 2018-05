Esteban Soto quedó 10° en los 20 km del Mundial de Marcha por equipos 

No fue Éider Arévalo, fue Esteban Soto, el mejor clasificado por Colombia en la competencia de los 20 km del Mundial de Marcha por equipos que se llevó a cabo en Taicang (China).

Soto terminó a 3 minutos 28 segundos de Koki Ikeda, que ganó con una hora 2 minutos 13 segundos. El segundo fue el chino Kaiwa Wang, mientras que el italiano Massino Satano fue tercero.



Los tiempos no fueron buenos y los principales favoritos no respondieron, se fueron al piso, muy temprano fueron eliminados, como el australiano Dañe Bird-Smith, quien no aguantó y se retiró.



Arévalo estuvo bien en los primeros seis giros, pero de ahí en adelante los japoneses y chinos aceleraron y perdió contacto con el grupo.



Soto tampoco hizo lo mejor, se quedó cuando promedió la carrera, su trabajo de cuidar a Arévalo se fue al piso, pero se recuperó y se calificó en el ‘top’ 10.



El equipo colombiano sintió los golpes, el del sábado con las damas, cuando la esperanza con Lorena Arenas se desvaneció, y el del domingo, con Arévalo, precedido del título mundial de Londres, pero a quienes les pasó factura la carretera.



Un buen comienzo en la carrera de Laura Chalarca, quien terminó de novena en los 10 km juveniles, con tiempo de 47 minutos 6 segundos, su mejor marca personal, lo que dice que su futuro es promisorio.



La meta es Tokio 2020, y vienen más eventos importantes, como los Juegos Suramericanos, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos y el Mundial de Doha, en los que el equipo nacional deba ajustar cinturones para los Olímpicos.

'Las expectativas eran mejores’: Soto

Esteban Soto no venía al Mundial de Marcha por equipos a pasear, pero tampoco a ganar. Su trabajo era cuidar al campeón del mundo, a su compatriota, Éider Arévalo, lo hizo hasta cuando pudo, pero terminó siendo el mejor atleta nacional en la meta, 10 en la general.



“Las expectativas eran mejores, pero el clima no ayudó, la humedad nos perjudicó. Si ven, los favoritos se fueron al piso, no terminaron adelante”, le dijo Soto a EL TIEMPO.

En los primeros giros Soto estuvo bien, guardándole la espalda a su líder, que se sentía en las mejores condiciones.



“En el kilómetro número 10 los japoneses y chinos hicieron su carrera, nos molieron en táctica de equipo y a nosotros nos llegó el mal momento”, aseguró.



Y agregó: “Hice un embalaje progresivo al final. Los primeros yo me sentí bien, pero en el km 10 los isquiotibiales me dolían, por eso me tocó bajar el ritmo".

Al final, Soto fue décimo, un buen resultado para él, pues venía a hacer otra labor en el que el equipo era la prioridad.



“Recuperé, intenté ir para adelante, ya estaba bien de los dolores, cogí el ritmo y llegué arriba”, sentenció.





LISANDRO RENGIFO

Enviado especial de EL TIEMPO A Taicang (China)

Invitado por la Federación Internacional de Atletismo