Programación deportiva para este viernes 10 de agosto

Win Sports

10 a. m.: Fútbol - Difútbol: Campeonato prejuvenil.

2:30 p. m.: Fútbol - Difútbol: Campeonato prejuvenil.

7:45 p. m.: Fútbol - Liga de Colombia: Tolima vs. Jaguares.

ESPN

11:30 a. m.: Tenis - Másters 1000 de Toronto



ESPN 2

2 p. m.: Fútbol - Premier League: Manchester United vs. Leicester



FOX SPORTS 2

9 p. m.: Béisbol - Grandes Ligas: Los Ángeles Angels vs. Oakland Athletics



DIRECTV

Canal 610/ 1610 HD

1 p. m.: Fútbol - Liga de Francia: Marsella vs. Toulouse.



*Con información de los canales.