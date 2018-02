El paso a paso de los errores de Tom Brady en el Super Bowl

El legendario mariscal de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady, admitió que dentro del equipo y en su propia persona había "frustración" por la manera como perdieron el partido de la 52 edición del Super Bowl de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) las Águilas de Filadelfia (41-33).

Pero reconoció que tampoco era el momento de sacar más conclusiones, que había que pasar la página, felicitar a los nuevos campeones y seguir adelante. "A penas han pasado minutos desde que perdimos el partido y por lo tanto no se puede hablar de lo que será mi futuro, aunque como es lógico tendré que analizar toda la situación", declaró Brady. "Pero al final del camino no veo porque no podría volver a jugar lo que será mi decimonovena temporada como profesional", dijo.



Durante el partido ante las Águilas Brady hizo su trabajo al completar 28 de 48 pases para 505 yardas, incluidos tres de anotación, sin interceptaciones.



"Creo que en la segunda parte hicimos mejor las cosas y cuando nos colocamos por delante en el marcador (33-32) fue el momento que no supimos aprovechar al hacer una mejor defensa, que nos hubiese permitido jugar con más tranquilidad en la ofensiva", valoró Brady. "Pero todo el equipo luchó e intentamos ganarle a un rival que la final fue mejor que nosotros", comentó.

El momento en el que el líder de los Patriotas pierde el balón tras un pase. Foto: Tannen Maury / EFE

La derrota de los Patriotas tuvo su momento crucial al final del último cuarto.



En el momento en el que el marcador estaba 41-33, y tan solo faltaban 2 minutos para dar por terminado el encuentro, Tom Brady perdió el balón luego de que el ala defensiva de las Águilas, Brandon Graham, se lo arrebatara. Después de esto todo quedó claro, el triunfo estaba en las manos del equipo filadelfiano.

Momento en el que le quitan el balón a Brady. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Derrotado y confundido, Brady se 'derrumbó' a un costado del campo mientras terminaba el encuentro.

Con esta jugada de las Águilas de Filadelfia pudieron asegurar su triunfo en la versión número 52 del Super Bowl. Foto: Angela Weiss / AFP



Brady tiene contrato hasta la temporada 2019 y espera cumplirla y también había dicho en la "Noche de Apertura" del Super Bowl que esperaba jugar al menos dos años más.



ELTIEMPO.COM*

Con información de EFE