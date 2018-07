Martha Bayona, la colombiana con puntaje perfecto en el ciclo olímpico

Martha Bayona lleva una vida tranquila, aunque en la pista se agita. No da batalla por perdida, más bien lucha cada día por el triunfo que la lleve a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en busca de lo que se le embolató en Río de Janeiro en el 2016 por una caída: una medalla.



Y en ese camino ya ha superado dos retos: los Juegos Bolivarianos, en los que obtuvo el oro en los 500 m, velocidad, 200 m y el keirin.



Y en Cochabamna (Bolivia) fue figura de los Juegos Suramericanos, en los que se colgó tres metales dorados: keirin, velocidad y velocidad equipos, un puntaje perfecto, siete oros de siete disputados en este ciclo olímpico.

A sus escasos 22 años, es pieza clave en la delegación colombiana en los Centroamericanos y del Caribe, en el ciclismo de pista, competencias que arrancan este domingo en la madera del Alcides Nieto Patiño, de Cali, y en las que el seleccionado nacional espera ganar.



¿Cómo ha sido la preparación?

Buena. No tengo queja. Espero hacerlo bien en los Juegos Centroamericanos y del Caribe porque entiendo que la delegación espera mis oros, y a eso vine.



¿Qué le dice que en este ciclo olímpico lleva 7 oros de 7?

(Risas) Sí, es verdad, gané cuatro metales dorados en los Juegos Bolivarianos y tres en los Juegos Suramericanos, algo que me dice que puedo seguir derecho, aunque hay que ir con calma.



Es un puntaje perfecto...

Es lo ideal, lo que todo deportista sueña, y eso me sirve para seguir. En Cali quiero seguir ganando e ir al Panamericano en agosto para comenzar a ganar puntos con miras a los Olímpicos de Tokio.



Su carrera ha ido muy rápida, ¿piensa lo mismo?

Sí, la verdad es que no creí que podía llegar a obtener todos estos triunfos, pero mire que ahí voy. No fue sino llegar a Medellín y comencé a ganar en copas mundo de pista, en el mundial, en el ciclo olímpico.



¿Qué le significó esa medalla de plata en el keirin en el Mundial de Hong Kong?

Como el punto de partida de la vida deportiva, eso me impulsó a soñar más, a conseguir más triunfos, como dijo mi papá: “No me lo esperaba”.



¿Por qué no pudo repetir la medalla en el Mundial del 2018?

A veces pienso en eso y concluyo que me dio vueltas la cabeza, fallé en la parte mental, me llené de nervios, pero aprendí que tengo que mejorar eso y estoy trabajando para lograrlo.



¿Y en Olímpicos de Río?

Me caí en la semifinal, fue un duro golpe, no solo por el dolor que me produjo, sino porque estaba para llegar a la final, pero la ilusión quedó en la madera.



¿Qué aprendió de eso?

Que uno debe ir con calma. ¿Sabe?, eso me enseñó a cogerle cariño al keirin, una prueba a la que poco quería, pero eso me ayudó a ponerle más cuidado y me he vuelto especialista.



¿Qué le puede traer Tokio 2020?

Todo. Trabajo para eso, para ser mejor y llegar al Japón con la meta de obtener la victoria. Lo que he hecho en Bolivarianos, Suramericanos y lo que quiero hacer en los Centroamericanos y del Caribe me da mucha energía positiva para eso.



¿Qué estimativo tiene para los Centroamericanos?

No hay velocidad por equipos, así que no correré ahí, pero sí haré la velocidad pura y el keirin, y la idea es ganar esos oros.



¿Será que tiene alguna rival que lo impida?

No me gusta decir que voy a ganar, comprometerme, porque uno nunca sabe, por eso no tengo estimativos, pero por lo visto en los dos juegos pasados, pues puedo cumplir mi meta.



El ciclismo de pista siempre da buen número de medallas...

Esta vez no será diferente porque contamos con un fuerte equipo. Los Centroamericanos exigen más, hay mucho más nivel, pero somos buenos, no más mire que tenemos a Fabián Puerta, campeón del mundo del keirin.



LISANDRO RENGIFO

Enviado especial de EL TIEMPO

Barranquilla

En Twitter: @LisandroAbel