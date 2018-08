‘La tolerancia con el dopaje debe ser cero’: Alberto Juantorena

Los atletas de ahora se le acercan, le dan la mano, se toman fotos con él. Y qué decir de los aficionados que lo reconocen, a pesar del poco cabello blanco que aún tiene. Es difícil olvidar la imagen de uno de los grandes de este deporte en el mundo, un cubano que brilló en la pista, que deleitó al mundo con sus marcas, medallas de oro, un hombre que hizo posible lo imposible: el cubano Alberto Juantorena.

Es el único ser humano que ha ganado los 400 y los 800 metros en una sola edición de los Juegos Olímpicos, los de 1976, en Toronto (Canadá), lo que le sirvió para ser catalogado como un grande, tanto, que tiene un sito en el Salón de la fama del atletismo.



Nadie ha podido igualar esos dos títulos. Ningún atleta ha podido hacer lo mismo, porque es bien complicado ganar la última prueba de la velocidad y la primera del semi fondo, pero él lo hizo.



Nació hace 68 años. Primero jugó baloncesto, pero llegó a probarse al atletismo y se quedó. Sus largas piernas le sirvieron para obtener miles de veces los triunfos en los 400 y 800 metros, sus competencias, y hasta llegó a tener el récord mundial de la primera, en 1977, cuando paró el reloj en 1 min 43 s 44 cen.



Estudió economía en la Universidad de la Habana y hoy es vicepresidente del Comité Olímpico Cubano, además vicepresidente de la Federación Internacional de Atletismo (Iaaf) y presidente de la Fedeatletismo cubana. EL TIEMPO habló con él.

¿Qué opinión tiene de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe?

He venido al atletismo. La organización ha sido buena. Las reuniones en el estadio han sido bonitas, he visto competencias lúcidas por los resultados.

¿Qué le ha impresionado?

Ese remonte de Mauricio Ortega en el lanzamiento de disco fue increíble. Es que pasó a 66,30 metros y eso es muy bueno. Es un atleta corajudo, de mucha fuerza, eso es lo que nos da la posibilidad de la fuerza de esta parte del área en el mundo.

¿Qué analiza del atletismo actual?

Es grande. Está divido por regiones. Los africanos son los reyes del medio fondo, los europeos son buenos en el lanzamiento. Del salto y de la velocidad se habla en el Caribe. Pero se esperan más cosas, por ejemplo, el regreso de México en la caminata.

¿Es una pelea limpia?

Diría yo cerrada, y eso es bueno, el reto, la pelea, esa es la esencia del deporte, del atletismo, y acá en Barranquilla lo hay, seguro que lo hay. No es fácil ganar, las fuerzas están equilibradas.

¿Ve algún progreso?

Hay que destacar la superación de los atletas. Es bueno para el deporte que salgan más, que los apoyen, que ganen, que rompan marcas, porque por eso es el cariño de la gente, eso hace que el público los quiera y venga a ver atletismo.

¿Le hubiera gustado competir en esta época o se queda con la suya?

Cada cual es su época, en su tiempo. Fui campeón Centroamericano en Medellín, 400 y 800 m, y he sido el único en ganar esas distancias en los Olímpicos, en 1976. Eso me llena de orgullo.

¿Por qué nadie ha podido igualarlo?

Porque es difícil que alguien le gane al sudafricano Wayde Van Niekerk, en los 400 metros, y a David Rudisha, en los 800 m, ellos mandan hoy en día.

Pero alguien lo debe superar…

No cierro las puertas. Soy un ser humano y creo que algún día alguien hará lo que yo hice, no cierro las puertas a eso. He aprendido que los registros están para batirlos.

¿Es tan complicado hacerlo?

Sí, porque hay que someterse a las cuatro eliminatorias de los 400 m y tres de 800, es desgastante. Hay que desgastarse mental y físicamente, es difícil hacer eso, más en unos Olímpicos. El valor hay que ponerlo en la pista.

También pasa porque ahora los atletas se especializan en ciertas pruebas…

No hay duda. Hoy en día lo hacen. Otro problema es que las familias son así: casi siempre son 100 y 200 metros, luego, 200 y 400, pero correr 400 y 800 es complicado, hay metros de distancia entre las dos. Hoy eres velocista o medio fondista o fondista, pero lo pueden hacer.

¿Qué valor tiene lo que hace Caterine Ibargüen?

Hay una ventaja en ella, está entrenada por Ubaldo Duany, que fue atleta cubano, fue un saltador de mucho respeto en largo. Cada vez que Colombia gana, lo hace Cuba, así hay que decirlo.

¿Se quedará ella en el triple o en el lago?

El largo es bueno porque la prepara para el triple. Eso debe ser así que el entrenamiento sea multifacético, multidisciplinario.

¿Qué conoce de Éider Arévalo?

Es un hombre que se ha ganado un voto de confianza, es el campeón del mundo, creo que eso lo dice todo.

¿Cómo ve el atletismo sin Usain Bolt?

Yo creo que es el atleta más importante de la historia, pero vienen más. Hay un cubado que viene bien, en salto alto, se llama Juan Miguel Echavarría, él en un tiempo no muy lejano será gran figura. Cuba puede desarrollar sus atletas.

Bolt es Bolt…

Mire, se han retirado muchos grandes y el atletismo sigue existiendo. ¿Se acuerdan de Jesse Owens? Claro, él se retiró y vino Bolt, bueno, antes tantos otros, pero acá lo que quiero decir es que porque se vaya una figura, la gran figura, pues eso no acaba el atletismo. Si fuera por eso no estaríamos acá.

Hay un respeto…

Uff, mucho. Uno no tiene que señalar a los de siempre, pero, porque no decirlo, respetar a Juantorena, a Domingo Tibaduiza, que hicieron mucho, como lo es Ibargüen para los colombianos. Es que no hay que cerrar el círculo en una sola persona. Vendrá otro, con mejores o iguales resultados.

¿Por qué la política cero tolerancia de la Iaaf con el dopaje?

Debe ser así, hay que tener cero tolerancia, pero no solo la Iaaf, ahí deben trabajar los deportistas, loas comité olímpicos, las familias, los ministerios del deporte. Hay que sumarse a esta batalla, eso será bien recibido.



LISANDRO RENGIFO

Enviado especial de EL TIEMPO

Barranquilla

En Twitter: @lisandroabel