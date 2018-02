Juan Sebastián Muñoz, en busca del camino de regreso

Hace dos años, a Juan Sebastián Muñoz le cambió la vida en 72 hoyos. Llegó al Club Colombia Championship sin tarjeta del web.com Tour, gracias a uno de los cupos de invitación de los organizadores: arriesgó y ganó. Fue el primer colombiano en ganar un torneo en el circuito que es la única vía para llegar a la ‘Gran Carpa’.Esa victoria de 2016 le abrió el camino al PGA Tour, donde no pudo sostenerse. Ahora, con mucha más experiencia, Muñoz, con 25 años recién cumplidos, regresa a la cancha que ya lo vio triunfar, el campo Fundadores del Country Club de Bogotá. Ya conoce el camino y quiere volver a recorrerlo, esta vez para quedarse.

¿Qué sensación tiene al volver al Country Club de Bogotá?



Muy feliz, la verdad. El año pasado no pude defender el título porque esa misma semana tenía torneo en el PGA Tour. Pero este año estoy feliz de volver a casa y con la intención de hacer un buen papel.



Su comienzo de temporada en el web.com Tour no es malo: un top 10 en Bahamas, viene de pasar el corte en Panamá…



Así es. Habíamos terminado la temporada 2017 con un balance positivo. Decidimos contratar un nuevo coach, estamos trabajando en un par de cositas, las cuales todavía no están listas, pero ese top 10 de Bahamas nos muestra que estamos en el camino correcto, quedamos muy satisfechos.



¿Qué le dejó ese paso por el 2017 en el PGA Tour, después de 17 torneos y ocho cortes superados?



Me siento orgulloso aunque siento que hubiera podido hacer un poquito más. El 2016 lo cerré de una manera poco satisfactoria, estaba fallando cortes en el web.com Tour y la confianza estaba por el piso. Por eso en la temporada 2017 lo cual tuve un arranque lento, lo cual hizo que solo pudiera jugar 17 torneos. Luego de eso, estoy muy orgulloso de cómo me recuperé: logré estar en los 3 últimos grupos del fin de semana en el PGA Tour y casi lo logro. Me siento feliz, no completamente, pero me siento orgulloso de lo que hice.

Para ser sinceros, yo tengo un problemita que es que… no me quiero poner muy técnico pero le apunto un poquito a la derecha y la jalo al objetivo, pero no es muy consistente. FACEBOOK

TWITTER

A principios de julio estuvo en The Greenbrier Classic. Hizo una vuelta de 61, que no es usual, algo fenomenal, y salió al último día como líder, con dos golpes de ventaja. ¿Qué pasó en ese torneo, que estuvo tan cerca de ganar? ¿Qué se siente?



La verdad, me sorprendió a mí también. Venía jugando bien pero no de esa manera, algo conectó en el putt y la estaba metiendo esa semana, había mucha confianza, buena estrategia y llegué con buena ventaja al último día. Siento que la inexperiencia me afectó: me afané donde no tenía que haberme afanado. Por haber fallado un putt corto cambié mi estrategia con el putt, que venía funcionando tan bien. Hoy veo lo ridículo que suena, pero con la presión y la urgencia de hacer pocos golpes uno cambia el plan así de rápido. Me hubiera encantado ganar, pero todo pasa por una razón y eso me va a ayudar a ser mejor. Me mostró que tengo lo suficiente y que puedo volver.



Ese torneo le abrió las puertas para jugar el Abierto Británico. ¿Cómo fue esa semana?



Estaba muy nervioso. Llegué muy feliz a jugar mi primer Major, y más el Open, en una gran cancha como Royal Birkdale. Hubo muchos nervios, pegué otro tipo de golpes y ese es otro golf. Yo nunca había jugado en Europa. El golf es diferente, el original, y no lo conocía. Me gustó mucho y tengo muchas ganas de volver, pero aún no estaba listo para tener un gran Open, por decirlo así.



En el 2017 se vio con un swing más sólido. ¿Lo siente así?



Para ser sinceros, yo tengo un problemita que es que… no me quiero poner muy técnico pero le apunto un poquito a la derecha y la jalo al objetivo, pero no es muy consistente. Todo el mundo tiene el cuerpo y yo estaba teniendo las manos. Eso puede salir bien o puede salir mal. Eso es lo que estamos trabajando con el nuevo coach, eso puede tomar tiempo pero es una inversión que vale la pena.

Juan Sebastián Muñoz, golfista colombiano. Foto: AFP

¿Quién es su nuevo coach?



Troy Denton. Es el coach de Ryan Moore, de Martin Flores. Trabaja en Dallas, en el Maridoe Golf Club.



Es la segunda vez que juega el Club Colombia Championship. ¿Llega con la misma expectativa de 2016?



Pues la verdad, en el 2016 la expectativa era no hacer el oso… Las cosas han cambiado un poquito, quiero hacer un buen papel, obviamente me gustaría repetir como campeón. Pero pues no, también depende de muchas cosas, muchos golpes. Aspiro solamente hacer un buen papel y quedar tranquilo.



¿Cómo ha manejado la tensión en un medio tan complicado como el PGA Tour?



Mucha gente me busca más de lo que me buscaba antes, el trato es mucho mejor, la gente ya me reconoce a veces, pero lo tomo con mucho aprecio, de pronto han reconocido los logros que he hecho y me siento honrado por eso. Sigo siendo humilde, creo que no he cambiado. Estoy tranquilo.

No creo que sea el mismo Tiger que conocimos desde hace 10 años o más, pero su regreso ayuda mucho al golf, Tiger llama mucho la atención a los medios, a los patrocinadores. FACEBOOK

TWITTER

¿Hay mucha diferencia entre el nivel de competencia del PGA Tour y el web.comTour?



En cuanto a competencia, sí. Creo que el PGA Tour siempre hay como 20 o 30 que están peleando el torneo, puede ser para cualquiera. Y en el web.com son más poquitos, entre 10 o 15. Hay más competencia en el PGA Tour, hay gente más dura, obviamente, pero en el web.com es mucho más difícil ganar. La verdad, en el web.com me siento más tranquilo.



¿Y en cuanto a las canchas?



Ahí sí es diferentísimo. Las canchas del web.com son más que todo como country club, canchas de socios, que no son muy largas, los greens no son tan duros, los roughs no son tan altos. En cambio, las de PGA Tour son más de competencia, son más de roughs altos, un poco más de diseño complicado, mucho más rigurosas. En el web.com puedes salir con el drive al rough. En el PGA Tour no, hay que asegurarse en el fairway, pegar al lado correcto del green.



¿Tuvo contacto con Camilo Villegas en su recorrido por el PGA Tour?



Sí claro, Camilo fue una gran ayuda en mi temporada, con él jugué muchas veces rondas de práctica, salí a comer con él varias veces. Fue un gran apoyo para mí.



El día que usted salía como líder en The Greenbrier, Camilo se le acercó cuando terminó su ronda y le dijo algo. ¿Qué le dijo?



Me deseó suerte, que jugara con confianza. Que si algo llegaba a salir mal o a salir bien que estuviera preparado para que eso pasara, que no quedara en shock y me tocara reacomodar todas las estrategias. Que jugara tranquilo y siguiera haciendo lo mismo.



¿Qué opina del regreso de Tiger Woods?



Es muy esperanzador, le está pegando bien a la bola. No creo que sea el mismo Tiger que conocimos desde hace 10 años o más, pero su regreso ayuda mucho al golf, Tiger llama mucho la atención a los medios, a los patrocinadores.



¿Ya tiene quién le maneje sus aspectos económicos en su carrera?



Todavía estoy muy pollo, por decirlo así, me falta tener un poco más de bienes para que me comience a manejar eso. Estoy muy tranquilo. Fui criado en una familia que me enseñaron a cuidar la plata y hacer inversiones inteligentes. Ahorita no he encontrado la necesidad de tener alguien que me maneje la plata.



¿Y alguien que le maneje su carrera?



La verdad, lo estoy haciendo yo. Pero tengo un agente, Carlos Rodríguez, español, que me ayuda en temas como ver si me pueden invitar a torneos, o el tema de los contratos con compañías de Estados Unidos de palos y bolas, como Titleist y Ping. Él me ayuda con eso. Pero el tema de ver para dónde voy, qué hago, que me resuelva otros temas, eso lo hago yo.



¿Cuál es su calendario para este año, después de jugar en Bogotá?



El año pasado no tenía certeza ni de qué torneos iba a jugar. Este año, con la tarjeta full del web.com tour, lo tengo mucho más claro, un bosquejo de los torneos de esta temporada. Mi foco principal es jugar el web.com y meterme otra vez entre los 25 al final de la temporada.