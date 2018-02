Comienza la aventura de 4 colombianos en los Olímpicos de Invierno

Los Juegos Olímpicos de Invierno, que serán inaugurados este viernes en Pieonchang, Corea del Sur, contará con cuatro deportistas colombianos, que tendrán la oportunidad de disputar las competencias en esquí y patinaje. Michael Poettoz, Pedro Causil, Laura Gómez y Sebastián Uprimny se salen del contexto del deporte nacional, que se ha ganado un lugar en los Olímpicos de verano, pero en los de invierno es una verdadera novedad.

Si bien en los Juegos de Canadá en el 2010 la esquiadora Cynthia Denzler, nacida en Estados Unidos, de padres suizos, pero nacionalizada colombiana, fue la primera en portar la bandera nacional en la inauguración, a través de los años el apoyo para otros atletas se ha intensificado y hoy ya son cuatro los que lograron su clasificación.



Poettoz fue el único deportista nacional que tomó parte en los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud en Noruega en el 2016 y ahora lo hará en los de Corea, dando un salto importante en el esquí.



Nació en Cali el 21 de agosto de 1998, pero sus padres lo abandonaron. Fue entregado en adopción por su abuela a una pareja de franceses, Michael y Cecile Poettoz, con quienes está desde el 2 de marzo del 2000.



Desde los 3 años practica el esquí por la afición de su padre. Los Poettoz volvieron al país años después y de la misma forma adoptaron a Carolina, a quien Michael considera como su hermana. “Bueno, he crecido con ella y es mi gran amor”, le dijo a EL TIEMPO.



Sus padres nunca le ocultaron la verdad, siempre supo su historia y no se lamenta de nada. Ha venido pocas veces el país, tiene muchos amigos colombianos, deportistas algunos, y admira al ciclista Nairo Quintana.



Dejó atrás los estudios, suspendió la carrera de comercio para dedicarse de lleno al deporte, todo, en busca de la clasificación para los Olímpicos de Corea, en donde quiere conocer si ha avanzado en sus entrenamientos o no.



No habla español, escucha música colombiana, lee del país, se entera de lo que pasa, celebra los goles de la Selección de fútbol y las victorias de los ciclistas en las carreras del mundo.



¿Tiene la dimensión de lo que son unos Olímpicos de Invierno?



Es un evento muy grande, pero soy joven y eso me sirve para ir paso a paso. No me preocupa que sea un certamen de tan alta responsabilidad porque sé a lo que me expongo.



¿Qué le dejaron los Olímpicos juveniles?



Aprendí a pasar las etapas más rápido. Me enseñaron a superar las etapas de entrenamiento más rápido y el tiempo irá diciéndome qué se hizo bien o que se hizo mal.

¿Cuál es la meta en Corea?



Tengo en mente darlo todo, realizar las mejores carreras, quiero salir de acá con mucha experiencia, lleno de conocimientos para futuros eventos. Claro, uno desea ganar una medalla, pero estar tranquilo y ver cómo son los Juegos es algo que puedo catalogar como mi meta.



¿Le genera ansiedad, susto, intriga estar en los Olímpicos?



La verdad, no. Voy muy tranquilo, no puedo sentir miedo ni ansiedad porque es a lo que me toca enfrentarme. Tengo ganas de que comiencen ya las competencias, para nada siento presión.



¿Llega bien preparado?



Tuve una lesión de cadera en el 2016, me impedía moverme bien, tuve un mal paso, pero después de meses de reposo lo superé. Creo que esta primera experiencia me servirá para saber si mis entrenamientos en Argentina y en Suecia fueron buenos.



¿Qué sabe de los Juegos?



No, he estado centrado solamente en los entrenamientos, en ponerme a punto a ver qué puedo lograr en Corea, eso es lo más importante, lo otro, pues lo debo afrontar como parte de la competencia.



Es raro no sentir ansiedad…



Cuando comencé en el deporte, cuando empecé a participar en eventos internacionales sí me presionaba, sentía ansiedad, nervios, pero la verdad es que esa experiencia me quedó para solo centrarme en los entrenamientos sin pensar en la competencia, eso me ha dado mucha tranquilidad a la hora de salir a la prueba.

¿Qué le genera el reto Olímpico?



Lógicamente que el gran reto es una medalla, pero uno sabe que no será fácil. Uno debe tomar las cosas con calma y eso es lo que hemos hecho. Tuvimos metas mes por mes y ahora en los Juegos hay que llegar a la competencia a ver si esa preparación fue efectiva.



Usted vino a Colombia el año pasado, ¿qué le dejó haber estado en su país de nacimiento?



Son sensaciones encontradas, no es fácil. Me fui de acá, mejor, me llevaron de acá cuando tenía dos años, pero nací allá, es mi país y fui y me sentí en casa. Conozco mucha gente colombiana, sigo las noticias del país y me sentí bien.



¿Qué le llama la atención de la experiencia que vive?



Me doy cuenta de que en Colombia apoyan mucho al deportista. En Francia se selecciona un grupo y se le da todo, el resto, pues queda pendiente y el apoyo no es el mismo. Allá las cosas son distintas. Me quedé en la concentración en Bogotá y compartí con muchos jóvenes, creí que me iba a encontrar deportistas de élite, porque en Francia es así, todo es para ellos, pero fue todo lo contrario, se ve que les gusta apoyar a los jóvenes.



¿Cuáles serán sus competencias y qué resultado espera?



Estoy clasificado para slalom especial y el super G. Me defiendo bien en las dos. En el último mundial fui 57 en el especial y espero, en mi nivel, terminar dentro de los 35 o 40 primeros.



¿Qué fue lo más difícil de la clasificación a los Juegos?



Ya tenía los puntos, poder correr en válidas que nos dan la posibilidad de ir acumulando unidades para el escalafón es importante, acá lo clave y lo más complicado es afinar las rutinas para superar y subir la calificación.



¿Qué ha sido lo más duro?



Es un deporte costoso y es difícil mantenerse en actividad. Al año calculo que se requiere de unos US$ 50.000 para mantenerme en un nivel alto, con los mejores del mundo.



¿Y tiene patrocinadores?



Tengo una empresa que nos entrega el 30 por ciento de esa cantidad. Y hay otro que nos ayuda con algo más. Desde antes hasta después de los Juegos contamos con un apoyo importante de Comité Olímpico Colombiano, lo hemos recibido desde el 2016.

El resto de la delegación

Sebastián Uprimny. Nació hace 42 años en París (Francia), el 30 de junio de 1975. Un año después sus padres, Esteban Uprimny y Ángela Ponce de León, regresaron al país. Se radicó desde el 2000 en Salt Lake City (Estados Unidos), vive con su esposa, la también colombiana Catalina de la Torre, de cuya unión hay 4 hijos. Estará en la competencia de esquí de fondo. Debuta el martes 13.



Pedro Causil. En el 2013 dejó el patinaje de carreras sobre ruedas en el que había conseguido nueve títulos mundiales. Lo hizo por cumplir el sueño de estar en unos Olímpicos: se dedicó de lleno al patinaje sobre hielo y logró su cupo en los 500 y los 1.000 metros de la velocidad. Nació en San Andrés hace 26 años, en el 2014 viajó a Holanda y luego se radicó en Salt Lake City (estados Unidos). Debuta el lunes 19.



Laura Gómez. Tiene 27 años y fue la última en clasificar. Ya tiene experiencia en certámenes internacionales, pues tomó parte en los mundiales de Argentina (2014), China (2015) y Naijing, China (2016). En los Olímpicos hará parte de las series de clasificación del patinaje en la competencia del Mass Start, una prueba de fondo, el 24 de febrero.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de Deportes

Twitter: @LisandroAbel