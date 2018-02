Laura Gómez cumple su sueño y va por más en los Olímpicos de Invierno

A medida que se acerca la puesta en escena, las palpitaciones de su corazón se aceleran y su ánimo se enciende, pese a la muy baja temperatura que fluctúa entre los 2 y los -15 grados centígrados, que se siente por estos días en Pieonchang (Corea del Sur), donde se celebran los Juegos Olímpicos de Invierno. Y no es para menos. La patinadora colombiana Laura Gómez saltará a la pista este sábado para competir en la serie de clasificación a la final de la mass start, una de las modalidades del patinaje de velocidad que se disputará por primera vez en unos olímpicos. Será una de las pruebas cumbres.

Laura representó al país en competiciones de patinaje sobre ruedas. Después de unos meses de entrenamiento sobre hielo, estaba en un listado de reservas para las pruebas de patinaje de velocidad en Pieonchang, y se benefició de la exclusión de deportistas rusos por el escándalo de dopaje.



La antioqueña, de 27 años, nacida en El Carmen de Vivoral, habló con EL TIEMPO sobre sus expectativas y la ilusión que tiene por haber logrado el sueño de llegar a las olimpiadas de invierno.



¿A las puertas del debut en los olímpicos, qué pálpito hay y cuál resultado espera en una competencia que es de largo aliento?

Mucha felicidad, me siento muy cómoda en el hielo, a pesar de que la pista es sobre el nivel del mar y debería ser lenta, pero se siente rápido el hielo, suave, es un escenario maravilloso. Además tengo muchas ganas de hacer lo mejor posible, estoy tranquila y trato de que fluya la mejor energía. Lo primero que espero es clasificar a la final y luego hacer el mejor papel posible y dejar en alto los colores de la bandera. Para ello, debo patinar bien técnicamente y enfocada al ciento por ciento.



¿Cómo describe la prueba y cuál es la mayor dificultad?

La mass star es una prueba que se disputa por grupo a 16 vueltas en la pista, y se gana por puntos en grupo. Después del primer giro comienzan los ataques y hay puntuación en las vueltas 4, 8 y 12, con 5, 3 y 1 punto, para los tres primeros, respectivamente. Y en la última, los tres primeros se quedan con 60, 40 y 20 puntos, de manera que los que puntúan en ese giro tienen mucha posibilidad de ganar y estar en el podio.

Laura Gómez, patinadora colombiana. Foto: Reuters

¿Cuál es su mejor resultado en esa prueba?

Solo he competido en dos ocasiones, en la Copa del Mundo de Calgary (Canadá) y en la de Salt Lake City (EE. UU.). En la primera estuve nerviosa, no puntué, pero logré finalizar, fue el arranque. En Salt Lake, en nuestra sede permanente de entrenamiento que nos dispuso la Federación Colombiana de Patinaje, estuve más tranquila, actué con mayor determinación y en la final me quedé con 4 puntos. Ese resultado al final me dio la posibilidad de estar aquí, de cumplir este sueño y palpar de lleno unos Juegos Olímpicos de Invierno.



¿Qué significa ser la primera patinadora en representar al país en unos olímpicos?

Es un orgullo y eso me da la posibilidad de seguir haciendo historia y dejar el nombre del país en lo más alto. Estoy muy comprometida con esto, además, con Pedro Causil somos los primeros patinadores suramericanos en participar en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Yo no lo sabía, es un privilegio tener ese regalo de Dios y de la vida. Comencé (en el patinaje de velocidad) en julio, y era solo para divertirme... y ahora estoy aquí, en Pieonchang.



¿Qué resultado la dejaría satisfecha?

Siempre quise venir a Corea, pero nunca pensé que fuera de esta manera, con apenas seis meses de estar en esta modalidad, es un sueño y quiero una medalla, pero para ser sensata y coherente, es muy difícil, aunque no es imposible. Mi promesa es dejar todo en el hielo y que recuerden a Colombia por la verraquera, la tenacidad y el coraje. Aquí, en Pieonchang se siente el frío intenso, pero para eso estamos, para hacer historia.



JAVIER ARANA

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @arana_javier