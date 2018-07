‘Dimos otro paso para poder jugar en la NBA’: Braian Angola

Jugar baloncesto en Colombia se ha convertido más en una pasión que en una opción de vida. Son pocas las oportunidades que hay para crecer en una Liga que se ve cada vez más disminuida. Son pocos los casos de jugadores que se pueden ir al exterior a mostrar sus capacidades y pocas las oportunidades de triunfar. Sin embargo, hay un jugador que está rompiendo este paradigma y puede dar un salto inesperado con una posible llegada a la NBA.

Braian Angola, un base de 24 años de edad y nacido en Villanueva, Casanare, se coló en el baloncesto estadounidense para cumplir un sueño no solo de él, sino de toda la familia de este deporte en Colombia.



Magic de Orlando invitó a la promesa colombiana a jugar con ellos la Liga de Verano, una competición que sirve como trampolín para cazar a los nuevos talentos.



“La oportunidad se presentó cuando estaba jugando con el equipo de mi universidad. Tuve un buen año. Ahí tuve la opción de entrenar con varios equipos, como Memphis Grizzlies, Thunder de Oklahoma, Magic de Orlando, escuadra que al final me invitó a este torneo”, le contó Angola a EL TIEMPO en una entrevista en la que aún se mostraba maravillado por esta opción.



El jugador, que brilló con Florida State, del baloncesto universitario, sabe que esta es una oportunidad única de mostrar sus habilidades y conocer nuevos retos, que en un futuro no muy lejano se le pueden cumplir.



“Tengo la habilidad de defender muy bien y, además, tengo grandes habilidades, y una de ellas son los lanzamientos de tres puntos. Todos están muy contentos con mi labor. Además, el baloncesto es una nueva oportunidad de conocer nueva gente, y pues están muy contentos conmigo”, añadió.

Un sueño particular

Angola comenzó en el baloncesto en las escuelas de Villanueva. Allí fue demostrando su talento, y todos los entrenadores lo iban puliendo. Al principio creía que este deporte solo era para mujeres, pero luego entendió la dimensión de esta disciplina y se inclinó por ella debido a que su padre, Hugo, era un amante de esta.

Sin embargo, su padre falleció, y entonces Braian quiso cumplir el sueño paterno de jugar en la NBA.



“Quiero cumplir el sueño de mi padre. Él quiso jugar en la NBA. Lastimosamente, él falleció, y no podemos hacer nada contra eso. El sueño ya se cumplió. En estos momentos estoy en la Liga de Verano, es un proceso muy importante. En esta liga es donde se descubren los jóvenes talentos. Ya estamos aquí, y la idea es seguir trabajando para seguir adelante”, comentó.



Angola no tiene un jugador que sea su espejo para seguir. Quiere hacer su propia historia y que él sea el ejemplo de muchos por sus movimientos, su estilo y su nivel. Sabe que en la NBA hay que tener una gran presencia física, y para eso solo habla de seguir trabajando.



“No sigo muchos jugadores. La verdad es que no veo mucho el baloncesto. Veo los playoffs. Quiero ser yo mismo, quiero ser el primer colombiano en jugar en la NBA, y para eso trabajo. Hay que tener un buen estado físico. Me han pedido seguir entrenando y mejorando mi tiro. Sé que dimos otro paso para poder jugar en la NBA”, añadió.



De momento ha jugado dos partidos con Orlando. Lleva dos puntos, dos asistencias y dos robos, pero quiere mejorar en todo sentido sus números. “Ojalá me sigan apoyando”, concluyó.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4