‘Me le fui encima y me convertí en ‘Tormenta’: Eléider Álvarez

Eléider Álvarez, el colombiano que la noche del sábado noqueó técnicamente en siete asaltos al ruso Sergey Kovalev para convertirse en nuevo campeón semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), estaba tan programado de manera mental hace rato para llegar a la cima que sabía que cuando ocurriera no iba a poder dormir.

Por eso, este domingo sobre las 10:30 de la mañana, hora de Colombia (11:30, hora de Atlantic City, sitio del combate), para nada le afectaba haber dormido apenas tres horas, luego de que su habitación fue “invadida”, como él mismo calificó, por los miembros de la cuerda canadiense a la que pertenece y de boxeadores colombianos, como su compañero vallecaucano Óscar Rivas y los barranquileros William Urina y Ronald Montes.

Si hubiera pasado de largo, sin ir a la cama, como lo hice solo a las seis de la mañana, tampoco me iba a afectar FACEBOOK

TWITTER

“Sabía que iba a ser así. Que esa noche tenía que llegar. Y te aseguro que si hubiera pasado de largo, sin ir a la cama, como lo hice solo a las seis de la mañana, tampoco me iba a afectar”, comentó en entrevista telefónica con este diario, interrumpida por quienes deseaban felicitarlo o tomarse una foto con él, mientras desayunaba en el hotel antes de regresar en horas de la tarde a Montreal, su lugar de residencia.

¿Qué desayuna?

Huevos revueltos, salchichas, bacon (tocinos) y papas. Ah, y tomo café, nunca dejo de tomar café... ¿Sabe?, Estewil, este es un desayuno de campeón... No comía desde las seis de la tarde del sábado, mi pelea era a las 11 de la noche. Había comido pastas, lo normal... Y tenía hambre de campeón.

Hablemos de la pelea: comienzas ganando, marcando con el 1-2 y moviéndote, pero luego Kovalev se monta. Parecía que te quedabas. ¿Qué pasó?

El comienzo era el planificado. Golpeando y moviéndome. Lo había estudiado. Pero luego cometí algunas estupideces que no han debido pasar y que de haber seguido así tal vez hubiera perdido.

¿Cuáles fueron esas que consideras estupideces?

El pararme a pelear con él, a intercambiar golpes, con un hombre fuerte y de pegada. Me golpeó fuerte, creo que en el cuarto asalto.

¿Algún golpe del ruso lo resentiste?

No. Aguanté sus golpes y al mirar que me estaba equivocando, salí más fuerte. En el quinto y sexto asaltos sentí que sus golpes ya no eran tan duros como en el cuarto.

La pelea la llevabas perdida. Dos jueces anotaban 59-55 y el tercero, 58-56, todos por Kovalev. ¿Crees que eso era así?

No. Yo pienso que iba arriba por un punto. Que solo había perdido el cuarto asalto. El sexto asalto fue dudoso, por lo parejo. Tú que conoces de boxeo mejor que nadie en Colombia, ¿cómo llevabas la pelea?

Eléider Álvarez, boxeador colombiano. Foto: AFP

Te llevaba perdiendo 58-56... Pero vamos al séptimo. Esa combinación, con la derecha por encima para la primera caída, fue determinante, pero Kovalev se levanta fuerte. ¿Te percatas?

La derecha era la justa. Y se cae. Lo miré y sabía que no me podía confiar, estaba fuerte y podía hacerme daño. Mira que tiró manos para noquear a cualquiera. Pero yo estaba prevenido y solo fui a terminar, con inteligencia y sin regalarme, con mi faena y lo tumbé por segunda vez.

Allí debió terminar la pelea. El árbitro, David Fields, tenía que parar la pelea. Pero, de manera parcializada, le dio segundos tratando de que se recuperara...

Él era el campeón mundial, el hombre de la televisión, y lo dejó seguir, hablando con él, ganándose unos segundos sobre el final del asalto. Pero me le fui encima y me convertí, como el apodo que me pusieron en Canadá, en ‘Tormenta’.



Él que cae de manera definitiva para configurar el nocaut técnico y tú que gritas. ¿Qué dijiste?

“And new”... (Y nuevo...).

Ah, ¿no quisiste esperar el anuncio oficial de Michael Buffer, de ‘And new champion...’?

No, quise hacerlo yo mismo. Era parte de mi celebración especial, por todos estos años de sacrificio y de mucha gente en Colombia y Canadá que me han apoyado.

Después de la pelea, ¿dónde celebró y cómo lo hizo?

En una discoteca, con el propietario que me había invitado, mi grupo canadiense y mis amigos colombianos. Lo festejé emocionado, pero con calma. Me tomé dos copas de champaña.

Eleider Álvarez aprovechó su fuerte pegada para superar por nocaut al ruso Kovalev. Foto: AFP

Te doy dos datos récords tuyos en el boxeo colombiano: el campeón de más peso (175 libras) y el de mayor edad (34 años)...

Sabía el primero, pero no el segundo. Gracias, Estewil, pero tú que conoces mi carrera y sabes de mis condiciones también sabes que ¡no estoy viejo!

Tienes firmadas tres peleas. ¿Te han hablado de rivales en las últimas horas?

No, pero en principio hay un acuerdo de revancha con Kovalev y sería en diciembre. Pero con este nocaut, uno no sabe si él podrá pelear.

¿Podría ser otro ruso, Dmitry Bivol, el campeón de la AMB, que ganó en la pelea previa a la suya?

Sí, podría ser. Yo peleo con cualquiera. Tú sabes que el campeón del mundo debe estar disponible para pelear con quien sea.

¿Cuándo vienes a Colombia?

Dentro de dos semanas. Voy a Montreal y luego iré a compartir con mi gente, allá en Turbo y en Puerto Girón, Antioquia, el corregimiento de Apartadó donde nací. Quisiera ir antes, así que de pronto adelanto el viaje.

Tanto tiempo de espera. Desde finales de 2015 como retador número uno, y los campeones esquivándolo, hasta que llega la oportunidad y ahora eres campeón con 24-0, con 12 nocauts... Valió la pena la espera...

Le gané al mejor campeón de la categoría, un boxeador de la élite mundial. Como dice uno en Colombia, ‘al que le van a dar, le guardan’.











Entrevista

Estewil Quesada Fernández

Editor ADN Barranquilla

En twitter: @estewilQ