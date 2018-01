Comienza el Latin América Amateur Championship en Santiago de Chile

El Latin América Amateur Championship llega este año a su cuarta edición, en la que el sueño de estar en tres de los torneos de Grand Slam está más vivo que nunca para jugadores e 29 países del continente americano. Este año, el certamen llegó a Chile, el país donde, curiosamente, nació el último campeón del certamen, Tomás ‘Toto’ Gana.

“Jugar el Masters fue un experiencia increíble. Augusta es un lugar mágico. FACEBOOK

TWITTER

“Jugar el Masters fue un experiencia increíble. Augusta es un lugar mágico. No pude superar el corte, que era mi objetivo, pero aprendí mucho y pude darme cuenta de que para volver a jugar allí se necesita experiencia”, dijo Gana, que en 2017 llegó al golf universitario de Estados Unidos, con el equipo de Lynn University. “Es una ventaja jugar en casa, no tenemos que viajar mucho, así que no siento mucha presión”, agregó.



El campo del Prince of Wales Country Club, en Santiago, será el escenario para el sueño de 105 jugadores de 29 países. Es un campo corto, de 6.864 yardas, par 71, que hay que enfrentar con más inteligencia que pegada.



Además del cupo en el Masters, el ganador accede también al US Amateur y al The Amateur Championship, y también a la fase final de clasificación para el US Open y el Abierto Británico. El subcampeón también llega a estas dos últimas instancias. Uno que supo aprovechar esa oportunidad fue el también chileno Joaquín Niemann, segundo el año pasado, que logró meterse al Abierto estadounidense, en el que no pudo superar el corte.



“El US Open fue la primera oportunidad que tuve para jugar con los jugadores más importantes del mundo. Uno llega con un poquito de miedo pero después de da cuenta de que no estamos tan lejos de ellos y si llego a ganar este torneo, ya voy a llegar mucho más preparado al Masters”, declaró Niemann. “El año pasado fue muy bueno, el LAAC me dio mucha experiencia, sé que puedo jugar bien y puedo volver a estar ahí y entender que mi juego está en condiciones de poder pelear con ellos”, añadió.

Para Colombia, el título ha sido esquivo. En la edición inaugural del torneo, en 2015, Juan Sebastián Muñoz terminó en el octavo lugar. Un año después, ya como profesional, ganó el Club Colombia Championship, del web.com Tour, y dio el primer paso para conseguir la tarjeta del PGA Tour, que ahora intenta recuperar.



En 2016, en Casa de Campo (República Dominicana) hubo dos colombianos peleando título. Nicolás Echavarría fue líder tras la segunda jornada. Después, Iván Camilo Ramírez pasó como puntero a falta de nueve hoyos para terminar el certamen, pero no remató bien y terminó sexto, a tres golpes del campeón, el costarricense Paul Chaplet. Y el año pasado, en Panamá, Echavarría se despidió del golf aficionado con otro top 10. Terminó de octavo, a cinco golpes de Toto Gana.

Los colombianos en el torneo

Jugar el Masters es un sueño, veo el torneo siempre, la semana completa. Vengo preparado, con mucha confianza FACEBOOK

TWITTER

Ahora, ocho colombianos (Camilo Aguado, Carlos Ardila, Nicolás Herrera, Lucas Moreno, Diego Ovalle, Daniel Santiago Pico, Iván Camilo Ramírez y Pablo Torres) quieren llegar al primer Major del año, en el que, desde que Camilo Villegas lo jugó por última vez en 2015, no hay representación colombiana. “Jugar el Masters es un sueño, veo el torneo siempre, la semana completa. Vengo preparado, con mucha confianza”, declaró Aguado.



Chile hizo el 1-2 hace un año en Panamá. Los dos primeros del 2017 ahora serán locales. Otros 104 jugadores buscan el sueño que ya Gana y Niemann hicieron realidad.











José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

Santiago de Chile

*Invitado por el LAAC