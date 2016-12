Bulls reacciona y Westbrook anota 46 puntos en la NBA

Bulls de Chicago protagonizaron una exhibición encestadora y se convirtieron junto con el base estrella Russell Westbrook en los actores principales durante de la jornada de la NBA. El alero Jimmy Butler anotó 19 puntos y encabezó el ataque balanceado y ganador de los Bulls que dieron la mejor versión ofensiva ante los Pistons de Detroit a los que ganaron por un contundente 113-82 y rompieron una racha de tres derrotas consecutivas.



El duelo de equipos de la División Central no tuvo ningún tipo de emoción ya que los Bulls arrollaron a su adversario desde el primer cuarto al conseguir parcial de 35-19 que dejaron un 69-34 en el marcador al descanso.



Lo único que necesitaban los Bulls era completar la segunda parte, en la que contaron con el apoyo del base Rajon Rondo que se quedó a las puertas de un triple-doble al conseguir 10 puntos, 14 asistencias y ocho rebotes. Mientras que el ala-pívot Taj Gibson logró 16 puntos, el pívot cubano estadounidense Robin López llegó a los 14 y el escolta Dwyane Wade, y los reservas, el ala-pívot hispano montenegrino Nikola Mirotic y el alero Doug McDermott anotaron 13 tantos cada uno.



La victoria fue la tercera en los últimos nueve partidos que los Bulls han disputado y que los aleja del segundo puesto de la División Central, que ahora ocupan los Bucks de Milwaukee. Por otra parte, el ala-pívot Paul Millsap, a falta de 12,7 segundos para el final, anotó la canasta que rompió el empate en el marcador y dio a los Hawks de Atlanta la victoria a domicilio por 108-110 ante los Thunder de Oklahoma City. Millsap también aportó un doble-doble de 30 puntos, mejor marca de la temporada, y 11 rebotes que lo dejaron como segundo máximo encestador de los Hawks. La victoria del equipo de Atlanta (14-14) se dio a pesar que el base estrella de los Thunder consiguió un doble-doble de 46 puntos, 11 rebotes y siete asistencias.



El base alemán Dennis Schroder aportó 31 puntos que lo dejaron al frente de una lista de cuatro titulares de los Hawks que tuvieron números de dos dígitos. Westbrook, líder encestador de la liga con más de 30 putos por partido, volvió a ser el mejor en el juego ofensivo de los Thunder (16-12), pero no pudieron evitar la tercera derrota en los últimos cuatro partidos disputados.



El ala-pívot Thaddeus Young hizo una penetración con nueve décimas de segundo antes que concluyese el tiempo reglamentario que permitió a los Pacers de Indiana vencer por 107-105 a los Wizards de Washington, que rompieron una racha de tres victorias consecutivas. El alero estrella Paul George con 27 puntos y nueve rebotes encabezó el ataque balanceado de los Pacers (15-14), que consiguieron el segundo triunfo seguido. Mientras que el base Jeff Teague logró un doble-doble de 23 tantos, 10 asistencias, cuatro rebotes y tres recuperaciones de balón que lo dejaron como el segundo máximo encestador de los Pacers.



Bradley Beal, que aportó 22 puntos y fue el líder de la ofensiva de los Wizards, tuvo la oportunidad de haber conseguido la victoria si acierta con el último tiro a canasta que fue un intento de triple. Junto a Beal, el pívot polaco Marcin Gortat lideró el juego interior al conseguir un doble-doble de 21 puntos y 13 rebotes. Mientras que el base John Wall también consiguió otro doble-doble de 19 tantos y 10 asistencias, y el alero Otto Porter Jr. se quedó a las puertas con 17 tantos y nueve rebotes, que no impidieron la derrota de los Wizards (12-15).



Karl-Anthony Towns impuso su poder dentro de la pintura al aportar un doble-doble de 28 puntos y 15 rebotes que permitieron a los Timberwolves de Minnesota imponerse por 115-108 a los Suns de Phoenix. Junto a Towns, que jugó 35 minutos, el alero canadiense Andrew Wiggins anotó 26 puntos y el escolta Zach LaVine llegó a los 23. Mientras que el base español Ricky Rubio se encargó de dirigir el juego de los Timberwolves (8-19) al repartir 12 asistencias, que ayudaron al equipo de Minnesota a conseguir la primera victoria en su campo del Target Center desde el pasado 17 de noviembre.



La combinación del pívot serbio Nikola Jokic y el escolta Gary Harris fueron claves en la ofensiva de los Nuggets de Denver que se impusieron por 117-107 a los Mavericks de Dallas. Jokic, que salió de titular, brilló de manera especial al imponer su poder y protagonismo en el juego interior al aportar un doble-doble de 27 puntos, 15 rebotes, incluidos 12 defensivos.



El internacional serbio, que empató su mejor marca encestadora, se quedó a las puertas de su primer triple-doble como profesional tras repartir nueve asistencias. Mientras que el escolta Gary Harris llegó a los 24 puntos y estableció su mejor marca como profesional, en lo que fue la tercera victoria consecutiva de los Nuggets (12-16). El base Deron Williams con 23 puntos y ocho asistencias se encargó de liderar el juego de los Mavericks (7-21), que perdieron el tercer partido de los últimos cuatro disputados.



