El Masters de Augusta busca un nuevo rey del golf

Tras la caída de Tiger Woods, el mundo del golf no tiene una figura dominante en los últimos años. Ahora, en la edición 81 del Masters de Augusta, el estadounidense Dustin Johnson, dueño del primer lugar de la clasificación mundial y ganador de los últimos tres torneos que disputó, sale como favorito para suceder como dueño de la chaqueta verde a Danny Willett, aunque un accidente el miércoles puso en duda su participación.



Johnson llega a Augusta después de ganar el Génesis Open en febrero, lo que le permitió llegar a la cima de la clasificación, y el mes pasado se impuso en el México Championship y en el Mundial Match-Play.

Willett no parece tener muchas posibilidades de retener el título. “Después de escalar el Everest y plantar la bandera, tienes que bajarte o quedarte arriba, y es increíblemente difícil mantenerse en la cumbre todo el tiempo”, declaró.

Fue en Augusta donde Woods ganó su primer major, en 1997. Y es también en Augusta donde Johnson quiere comenzar su dominio, aunque ya tiene una victoria en un torneo de grand slam: ganó el US Open el año pasado, tras un retiro temporal para superar sus adicciones y varias decepciones en los últimos compases de los grandes torneos.



A la tradicional dificultad del campo del Augusta National Golf Club, de 7.435 yardas, se suma este año el pronóstico de un clima muy difícil: se pronosticaban tormentas y fuertes vientos. “Si es suave, obviamente ayudará”, dijo Johnson, quien agregó que “con el pronóstico, viento el jueves y el viernes, el campo será muy difícil”, añadió.



Pero no solo el clima será el enemigo. Ya el campo, de por sí, es una dificultad adicional. “Este campo mantiene a todos desequilibrados. No importa cuánto lo juegas o lo bien que lo juegas”, recordó el legendario Jack Nicklaus, ganador de seis Masters.



Aparte de Johnson, Rory McIlroy también apunta como candidato. El norirlandés busca ganar el Masters para completar su grand slam. Es el único major que le falta: ya se impuso en el US Open en 2011, en el PGA Championship en 2012 y 2014, y en el Abierto Británico de hace tres años.



Sin embargo, McIlroy reconoce que el favorito hoy es Johnson. “Obviamente, este año, con Dustin ganando tres veces, él es el jugador de mejor forma en este momento”, dijo McIlroy.

“La presión es diferente en comparación con años anteriores, en especial cuando acababa de ganar 2 ‘majors’, dijo Rory McIlroy. Foto: Reuters

“He hecho toda la preparación que puedo, es simplemente salir al campo de golf y hacerlo”, agregó.



Otros favoritos en Augusta, uno de los torneos grandes del circuito, son el australiano Jason Day, tercero del ranquin y quien debió retirarse de un certamen hace dos semanas para estar junto a su madre mientras luchaba contra un cáncer de pulmón, y el estadounidense Jordan Spieth, que trata de recuperarse de un fracaso en la última ronda el año pasado, cuando buscaba un segundo título consecutivo de Masters.



El cinco veces ganador, el estadounidense Phil Mickelson, a dos meses de cumplir 47 años, tratará de sustituir a Jack Nicklaus como el más antiguo campeón en la historia del Masters.



“Me gusta el clima que vamos a tener, porque va a hacer que los fallos de todos sean más graves, y voy a intentar utilizar mis conocimientos y mis habilidades para evitarlos”, dijo Mickelson, tricampeón del Masters.



“Yo diría que tiene más opciones de ganar este año que las que yo tenía cuando gané con su edad en 1986”, dijo Jack Nicklaus para confirmar la posibilidad de triunfo del zurdo.



