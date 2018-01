Jason Day, campeón del abierto Farmers Insurance

El australiano Jason Day volvió a lograr un título 625 días después del último al ganar este lunes el abierto Farmers Insurance, torneo del PGA Tour disputado en el club Torrey Pines de San Diego (California, Estados Unidos) y resuelto en un desempate.

Day, el sueco Alex Norén y el estadounidense Ryan Palmer acabaron las cuatro rondas empatados a 278 golpes (10 bajo par), uno menos que el también estadounidense JB Holmes y dos de margen sobre otro norteamericano, Keegan Badeley.



Los tres jugadores afrontaron un desempate que comenzó el domingo y acabó este lunes. Palmer fue el primero en quedarse fuera al hacer par en el primer hoyo extra, en el que Day y Norén firmaron birdie.



El australiano y el sueco jugaron cuatro hoyos más el domingo y siguieron sin deshacer la igualdad. Se echó la noche encima y el juego tuvo que interrumpirse y aplazarse hasta este lunes. El duelo entre Day y Norén de este lunes duró sólo un hoyo más, en el que el australiano hizo birdie y el sueco, el par.



Day, de 30 años y número 14 mundial antes del torneo y que estuvo en el número 1 entre el 27 de marzo de 2016 y el 13 de marzo de 2017, no ganaba un torneo desde que el 15 de mayo de 2016 alzó el trofeo del The Players Championship.



Con este, el australiano, que tiene en su palmarés un 'major', el Campeonato PGA de 2015, acumula once victorias en el PGA Tour. Además logra por segunda vez el Farmers Insurance, que ya obtuvo en la edición de 2015.



El español Jon Rahm, número dos mundial, no pudo pelear por revalidar el título en este torneo al firmar el domingo 77 golpes (+5). El vizcaíno, que llegó a la última ronda a cuatro golpes de la cabeza, naufragó el último día con una tarjeta con hasta siete bogeys y sólo dos birdies.



Empezó el torneo el jueves con 68 y siguió el viernes con 66, pero ya el sábado empezó a perder opciones con una ronda de 75. Los 77 de este domingo terminaron por dejarle fuera de la pelea. Acabó con 286 (-2). Hace un año, el 29 de enero, Jon Rahm logró en el Farmers Insurance su primer triunfo como profesional.



Acabó 2017 con otros dos títulos más: el Abierto de Irlanda y el DP World Tour Championship, en Dubai. Rahm, de 23 años, llegó a San Diego tras haber ganado el domingo anterior el CareerBuilder Challenge. Esta semana tenía incluso la opción de situarse como número uno mundial de haber ganado en San Diego.