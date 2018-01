Pablo Torres, colíder del Latin America Amateur Championship

Una gran precisión en sus tiros de salida (acertó 17 fairways en los 18 hoyos) le permitió al colombiano Pablo Torres terminar en la punta del Latin America Amateur Championship.

El torneo, cuya cuarta edición se juega en el Prince of Wales Country Club de Santiago de Chile, entrega, para el ganador, un cupo en el Masters de Augusta, el US Amateur y el British Amateur, así como una casilla para la ronda final de clasificación a otros dos Majors, el US Open y el Abierto Británico.

Torres, quien acaba de terminar su carrera en el golf universitario de Estados Unidos, donde jugó para la Universidad de Jacksonville State, participa por tercera vez en este torneo. Su aspiración es hacerse profesional antes de terminar este año.



“Tuve una vuelta muy sólida, le pegué muy bien a los hierros, logré coger muchos greenes, no cayeron todos los putts que quería que cayeran, pero en general quedé muy contento”, declaró al finalizar su ronda.



El colombiano comparte la punta con uno de los favoritos, el chileno Tomás ‘Toto’ Gana, campeón de este certamen en 2017, y con el argentino Mark Montenegro, quien incluso, llegó a estar en solitario en la punta, con dos golpes de ventaja, pero no tuvo un buen remate: hizo tres bogeys en los últimos cuatro hoyos de su recorrido.

Me siento muy cómodo, le pegué muy bien a la bola, simplemente hay que meter más putts pero me siento muy bien para el resto de la semana FACEBOOK

TWITTER

“Me siento muy cómodo, le pegué muy bien a la bola, simplemente hay que meter más putts pero me siento muy bien para el resto de la semana”, señaló Torres. “Hay que concentrarse en la rutina, mantenerse en el golpe a golpe e intentar no pensar mucho en lo que viene sino seguir con el juego de uno”, agregó.



El campeón defensor destacó la confianza con la que llegó a jugar la ronda, esta vez, en su país. Cuando ganó el torneo, en 2017, se jugó en Panamá. “Sentí mucha más confianza, no como solía sentirme cuando iba a un torneo y pensaba que era otro jugador del montón. Sé que puedo jugar bien aquí, en este torneo o donde sea”, expresó Gana.



Las mejores tarjetas de la jornada se dieron en los grupos que salieron al campo por la mañana. Ya en la tarde, el calor y el trajín de la jornada cambiaron las condiciones, en especial de los greenes, que se volvieron mucho más rápidos. Que lo diga el puertorriqueño Jerónimo Esteve, que llegó a ser líder parcial y terminó con tres bogeys en sus últimos tres hoyos.

El número uno de la clasificación mundial amateur, el chileno Joaquín Niemann, fue uno de los que salió a la cancha por la tarde. Con el apoyo de cerca de unas 300 personas que lo siguieron a lo largo de la jornada, no pudo hacer una buena ronda y terminó con 74 impactos, tres por encima del par. En ese mismo grupo jugó Iván Camilo Ramírez, el único colombiano que jugó las cuatro ediciones de este torneo, pero tampoco tuvo mucha fortuna: entregó una tarjeta de 75 golpes (+4).



Este domingo se hará el corte tras la segunda jornada. Los primeros 50 jugadores, más empates, mantendrán el sueño de aspirar a ir a los Majors. Por ahora, un colombiano los mira desde arriba.









José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

Santiago de Chile

En twitter: @josasc

*Invitado por el LAAC