Camilo Aguado quedó satisfecho con su actuación en el LAAC

Otra vez, dos colombianos terminaron entre los diez primeros del Latin America Amateur Championship de golf. Uno de ellos, Camilo Aguado, igualó la mejor actuación colombiana en este certamen: fue sexto, tal como había terminado Iván Camilo Ramírez hace dos años en República Dominicana, a donde volverá este torneo en 2019.

“En general jugué muy bien el torneo. En los últimos tres días prácticamente no cometí errores”, dijo Aguado, quien este martes cerró el LAAC con una ronda de 69 golpes, dos bajo par, sin anotarse ningún bogey. “Le estaba pegando muy bien al drive. Este campo es muy cerrado. Le estaba pegando muy derecho. Tuve una situación en el segundo día que me pudo afectar un poco pero me recuperé bien”, agregó. La situación fue una penalización de dos golpes en la segunda ronda por pegarle a una bola equivocada.



Aguado jugó en el mismo grupo que el campeón, el chileno Joaquín Niemann, y vio junto a él el águila del hoyo 8, en el que Niemann, con algo de suerte, comenzó a definir el torneo a su favor: el tiro de salida pegó en un árbol y de allí cayó al green, a menos de dos metros de la bandera.



“Cuando Joaquín pegó se golpe reaccionó mal, sabía que el tiro no había sido bueno. Pero luego nos acercamos al green y vimos la bola ahí, al lado. Esto también es de suerte. Yo también la tuve en un tiro que pegué muy a la izquierda, pegó en un árbol y cayó bien. Jaime (López Rivarola, el tercer integrante del grupo) también tuvo un putt que rebotó en mi marca y se metió. Hay muchas cosas que pueden pasar”, explicó.



Aguado, debutante en el LAAC, aún no sabe si volverá a jugarlo. “Me gustaría volver pero mis planes, por ahora, son hacerme profesional en septiembre. Pero uno nunca sabe, tal vez espere un tiempo, busque cupo en algún tour como amateur y juego el año entrante”, concluyó.



De los ocho colombianos que jugaron el torneo, seis pasaron el corte y dos de ellos terminaron entre los diez primeros. El otro fue Nicolás Herrera, integrante de la dinastía de Eduardo, Robert y Luis Nelson, hijo de este último. Quedó en la novena casilla.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

Santiago de Chile

*Invitado por el LAAC