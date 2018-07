Puños de revolución en el fuerte equipo cubano de boxeo

“Por la revolución, por la revolución”, grita Julio César de la Cruz, mientras hace guanteo con uno de los auxiliares de la selección cubana de boxeo, en una calle a las afueras del gimnasio Cuadrilátero de Barranquilla, que se quedó pequeños porque allí entrenan casi todos los equipos que participarán desde el miércoles en el torneo de este deporte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Sin camiseta, las gotas de sudor en todo el cuerpo, el sol pegándole en la cara, De la Cruz, medallista mundial, oro en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en la categoría en el peso semipesado, tiene la mirada al frente, no pierde su horizonte, hay que pegar duro y mandar a la lona a su rival, por algo es el capitán del equipo.



Cada uno de los pugilistas de la Isla está en Barranquilla para ganar el oro, no es otro el objetivo, y por eso se entrenan duro, no hablan con nadie, evaden cualquier conversación con la prensa, los empleados del gimnasio y hasta con la gente que se les cruza en el camino.



Claro, hay peticiones de entrevista, y cada uno mora a Raúl Fernández, uno de los entrenadores, quien con el movimiento de la cabeza les dice que no.



Incluso, hablar con los técnicos es bien complicado, pero acceden al fin y al cabo, con respuestas de pocas palabras.



“Será un buen torneo, porque el nivel es alto, hay deportistas de mucho peso, de muchos pergaminos y por eso considero que no será fácil ganar. Cuba tiene un fuerte en el boxeo”, dijo Fernández a EL TIEMPO.



Ya agregó: “La rivalidad no es solo con Colombia, porque todos los equipos vienen con el objetivo de ganar y eso lo harán valen en cada pelea de cada categoría”.



Cuando le lanzamos el tercer interrogante, dijo: “No contesto más, usted me dijo que era corto el tiempo y ya se acabó”, y Fernández se volteó y se dirigió a uno de los dos cuadriláteros viejos que hay en el interior del gimnasio.



Allá se fue a dirigir a Lázaro Álvarez, bronce en los Olímpicos pasados en los 60 kilos y 3 veces campeón mundial, quien le estaba pegando duro al saco.



Cuba trajo lo mejor de su boxeo, no se quedó nadie en casa, cuenta con Andy Cruz para pelear el metal dorado en los 64 kilos, a quien le dicen el ‘matador de Alacranes’.

Más atrás, se encuentra Ronniel Iglesias, en de los 69 kilos, bronce en los Olímpico de Pekín 2008 y oro en Río de Janeiro, quien en el descanso habla con Arlen López, quien en los 75 kilos en el 2016 venció en el combate por el oro a Bektemir Melikuziev, de manera unánime, con lo que terminó un ciclo olímpico perfecto.



En la mitad del gimnasio hay una pared alta, con un espejo y arriba una foto de Miguel ‘Happy’ Lora, uno de los tantos campeones mundiales colombianos que han entrenado en el viejo y destartalado cuadrilátero, y en esa sala, dos cubanos más lanzando golpes al aire: Erislandy Sabón era uno de ellos, convencido de que puede ser oro en Barranquilla en los 91 kilos, luego de ser bronce en los Olímpicos del 2016. Además, en el grupo, está José Laduet, campeón panamericano y otros de los que aspira a medalla.



No hay ninguno de ellos que no venga a los Centroamericanos y del Caribe a ganar y los expertos aseguran que Cuba tiene su fortín en el boxeo, y nadie lo duda, ahí están los números, la estadística no miente y por eso el mismo cántico: “Por la revolución, por la revolución”, es el grito de batalla del fuerte equipo cubano de boxeo.



LISANDRO RENGIFO

Enviado especial de EL TIEMPO

Barranquilla

En Twitter: @lisandroabel