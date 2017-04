Éider Arévalo ganó el Challenge Mundial de Marcha de Portugal

Una victoria más logró este sábado el andarín colombiano Éider Arévalo, quien se impuso en el Challenge de Marcha de Río Mayor (Portugal), tras derrotar al británico Tom Bosworth y al tunecino Sebei Hassanine.



Arévalo se impuso en esta competencia con tiempo de 1 hora 20 minutos 40 segundos, en la que había ganado en el 2015, y ratificó su buen momento de cara al Mundial de Londres entre el 5 y el 13 de agosto. Bosworth paró el reloj en 1 hora 20 minutos 58 segundos, mientras que Hassanine terminó con guarismo de 1 hora 21 minutos 12 segundos.

“La victoria fue sufrida, porque el clima no ayudó, muy fuerte estuvo el viento, pero lo sorteamos. Hice una carrera tranquila, no me desesperé, porque aunque me sentí incómodo tuve la tranquilidad para afrontar la prueba”, le dijo Arévalo a EL TIEMPO.



Y agregó: “Este trabajo psicológico ha sido excelente, eso me sirvió para volver a ganar. De igual manera, eso hace parte de un complemento ideal con la gente que nos ayuda a la nutrición, fisioterapia, parte médica y la preparación física, unida a la dirección del ‘profe’ Marcelino Pastrana”.



Arévalo advirtió que gracias al Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (Idrd), cuatro marchistas y el entrenador Giovanni Hernández, pudieron asistir a este Challenge.



"Además, le agradecemos a Coldeportes porque hizo posible que el médico Jaime Albarracín y la fisioterapeuta Nury Neira estuvieran con nosotros", acotó.



De igual manera, el campeón de los 20 km tomó la vocería del grupo y envió un mensaje solidario a la gente de Mocoa (Putumayo), quien debido a las inclemencias del clima vive un momento triste y de mucha necesidad.



“Queremos solidarizarnos con los habitantes de Mocoa. Desde acá, desde Portugal, les enviamos una voz de aliento en estos momentos difíciles”, precisó.



En la cuarta casilla terminó otro colombiano, Esteban Soto, con tiempo de 1 hora 21 minutos 13 segundos. En la casilla 11 acabó Luis Fernando López, 1 hora 25 minutos 4 segundos, mientras que Jorge Ruiz fue 12 con tiempo de 1 hora 28 minutos 5 segundos.



Los buenos resultados de la delegación nación al en Portugal no pararon en los 20 km de los hombres, en la misma distancia para las damas, Sandra Lorena Arenas fue segunda, con tiempo de 1 hora 31 minutos 13 segundos, mientras que el oro se lo colgó la peruana Kimberly García, con guarismo de 1 hora 31 minutos.



Colombia ganó los 5 kilómetros Sub-18 en damas con Laura Chalarca, con tiempo de 24 minutos 7 segundos, mientras que Yenny González fue tercera con tiempo de 25 minutos 8 segundos.



REDACCIÓN DEPORTES