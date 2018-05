Éider Arévalo sale este sábado a ratificar su oro de Londres

En el 2014, Éider Arévalo llegó con el objetivo de ganar la Copa Mundo de Marcha en Taicang (China), en su primer Mundial de mayores, pero cuando iba en la quinta casilla, tenía cerca a los punteros y se aprestaba a rematar los últimos 1.500 metros, los jueces lo expulsaron. Fue una amarga experiencia: viajar tantos kilómetros para que a última hora recibiera la ‘tarjeta roja’ no fue lo mejor para él, pero en esa ocasión tenía un problema técnico y se dio cuenta de que había que corregir, y comenzó a trabajar.

Fue un punto de partida que le sirvió para ser hoy el mejor del mundo, lo cual ratificó en los 20 kilómetros en el Mundial de Atletismo de Londres en el 2017; y ahora, en esa misma ruta en Taicang, en la avenida grande, con retornos amplios, trazado plano y bonito, el colombiano quiere ratificar que no hay nadie mejor que él en el planeta.

“La meta es estar adelante, ratificar lo que se hizo en Londres el año pasado. Estamos bien preparados. Hay que estar pendientes de cualquier sorpresa. Siempre salgo a darlo todo. La preparación ha sido exitosa, pero no me siento ganador”, le dijo a EL TIEMPO.



Esa edición de la Copa fue la última, pues en el 2016 el certamen comenzó a llamarse Mundial de Marcha por equipos, y Arévalo sabe lo que es ganar allí, pues lo hizo en dos ocasiones, ambas en los 10 kilómetros: en Chihuahua (México) en el 2010 y dos años después en Saransk (Rusia).

“Cuando iba a los eventos, pues mi referencia era el campeón del mundo, hoy soy yo el campeón mundial, por lo que soy el referente. Irán detrás de mí, pero estoy tranquilo. Todo es diferente, no me meto en la cabeza que tengo que ganarle a este o a aquel; debo mejorar mi marca, y al final será una prueba para mejorar personalmente”, aseguró.



Al lado de Esteban Soto y de Leonardo Montaña, Arévalo cree que Colombia es un fuerte equipo. Ya tiene una estrategia. “Saldré muy tranquilo a ver qué hace el grupo. Si todos van atrás, pues hay que salir a buscar los ritmos. Muchos de los que corren quieren ganar, y eso lo podemos aprovechar”, precisó. Y agregó: “La primera parte de la carrera puede que no sea rápida, depende del clima. En temas de equipo, pues eso sirve si llegamos todos al final, a los últimos 3 o 4 km, ahí sí vale la estrategia”, señaló.



Éider ve al brasileño José Bagio, al alemán Christopher Linke, al australiano Dane Bird-Smith y al británico Tom Bosworth como sus principales rivales. Además, cree que la prueba se podrá parecer a la de Londres, en la cual ganó el oro.

“Estarán los mismos atletas y hay más deportistas que pueden ir a competir porque sus países tienen más cupos. En cuanto al ritmo de la carrera, si se hace en un clima por debajo de 20 grados será más rápido; la pelea será dura”, agregó.





LISANDRO RENGIFO

Enviado especial de EL TIEMPO

Taicang

*Invitado por la Iaaf

En twitter: @lisandroabel