‘La psicología me empujó para volver a ganar’: Éider Arévalo

El marchista colombiano Éider Arévalo vuelve a competir en Portugal, más exactamente en Río Mayor, allí donde en abril del 2015 obtuvo su última victoria, antes de obtener la victoria en México, el pasado 12 de marzo.



Tuvieron que pasar dos años para que el triunfo, el oro, el primer puesto y el reconocimiento por ser el mejor fueran el pan de cada día de Arévalo, que liderará, al lado del experimentado Luis Fernando López, el seleccionado colombiano de marcha, que este sábado disputará el Gran Premio de la Federación Internacional de Atletismo (Iaaf).

“Vuelvo feliz, luego de lo que pasó en México. He recuperado la confianza y me da buenas sensaciones regresar a Portugal, llego tranquilo y confiado en el trabajo que he hecho en los últimos meses, que han sido muy intensos, pero a la vez gratificantes”, le dijo Arévalo a EL TIEMPO.



Para el atleta colombiano, volver a ganar no fue fácil, porque aunque tenía las condiciones, entrenaba duro y se sentía en buenas condiciones, le faltó algo que ya recuperó.



“No entendía por qué las victorias no llegaban, pero he analizado lo que pasó y creo que se debió a que la parte psicológica se descuidó un tanto. Trabajé con Rafael Zabaraín, pero él se fue para la Selección Colombia de Fútbol y ahí quedó todo lo que se había avanzado en el tema”, dijo.



Y agregó: “Hubo un bache en ese tema, pero desde finales del año pasado he venido trabajando con Ivone Escobar y he recuperado la confianza, la solidez mental, el aplomo, ese plus que me hacía falta y que se había perdido, por eso es que volví al triunfo en México, y de buena manera”.



Éider Arévalo tiene claros sus objetivos y el de este año está en Londres, en el Campeonato Mundial de Atletismo.



“Lo que pase en Río Mayor será una buena pauta para saber cómo y en qué estamos. Sea cual sea el resultado, ojalá estemos adelante, pues vamos a darnos cuenta si el trabajo que he venido realizando específicamente en el remate ha dado los frutos esperados”, señaló el marchista.



La victoria en México fue importante para él, porque le da la tranquilidad y la confianza de volver al podio y advirtió que espera seguir así.



Arévalo se impuso en el Challenger de marcha de Ciudad Juárez (México), el pasado 12 de marzo, con tiempo de 1 hora, 22 minutos y 29 segundos, con un estupendo remate en los dos últimos kilómetros, tal como lo ha estado trabajando en sus entrenamientos.



Detrás del colombiano se reportaron en la meta el local Ómar Pineda y el ecuatoriano Andrés Chocho, a 9 y 22 segundos, respectivamente.

Con fuerza e inteligencia



Éider regresa a Río Mayor, a una competencia que ya ganó y de la cual tiene grandes recuerdos, pues allí consiguió el tiquete a los Olímpicos de Río 2016.

“Siempre se trabaja con la meta de hacer lo mejor y el podio de Londres es una meta, un objetivo concreto. Ese Mundial es claro que vamos por más; si somos medalla, pues bien”, acotó.



“La marcha en Colombia ha generado que una buena cantidad de atletas la practiquen. Ya nos dimos cuenta que para los Olímpicos de Río unos 6 o 7 hicimos la marca mínima en 20 kilómetros en 50 fue algo parecido, y en damas igual, así que el nivel de competencia es alto y eso nos da un punto adicional de exigencia”, remató el marchista.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel