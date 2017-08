Arévalo lucha por meterse al podio de los 20 km de la marcha

Las victorias en el Circuito Internacional de Ciudad Juárez (México), el Challenge de la Iaaf en Rio Maior (Portugal) y la Copa Panamericana de Lima (Perú), alcanzadas en la presente temporada, se constituyen en las cartas de presentación del colombiano Éider Arévalo, quien este domingo, desde las 8:20 de la mañana, buscará con ansiedad uno de los tres lugares del podio en el Mundial de Londres.

Pero la tarea para el andarín, nacido hace 24 años en Pitalito, Huila, no será nada fácil, pues estará con lo más selecto de la marcha mundial en la especialidad. Pero su objetivo central será mejorar el puesto 15 que alcanzó en los Olímpicos de Río.



Y para eso ha estudiado a fondo a cada uno de sus rivales. “Habrá que tener en cuenta a los marchistas ingleses, que son locales y conocen el recorrido, y querrán ser protagonistas. A los españoles, que ganaron el título mundial hace dos años, al alemán (Christopher Linke), que viene de ganar el campeonato europeo, y a los chinos, siempre aguerridos, que pese a que no ganaron las medallas de oro o plata en Río 2016, vienen a este Mundial con destacadas marcas”, explicó el marchista, que tendrá como compañero de fórmula y estrategia para la carrera al también huilense Esteban Soto, un año menor, pero que llega a las calles londinenses con las mismas ansias de triunfo.



Arévalo, quien corrió la marcha de 20 km en los Olímpicos de Londres, cuando todavía era juvenil, y finalizó en la casilla 20, considera que a este Mundial llega a una edad madura y con la idea de marcar territorio.



“Hemos hecho una buena preparación y ojalá tengamos el punto ideal para buscar el podio, algo que me dejaría muy contento”, afirmó el andarín antes de su viaje a Londres. “Así como en categorías juveniles fui campeón mundial, quiero ganar un Mundial de Atletismo en la categoría mayores”, concluyó.



