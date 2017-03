Dustin Johnson, campeón en Austin tras sufrir con Jon Rahm en la final

El número uno mundial, el estadounidense Dustin Johnson, superó este domingo en la final al español Jon Rahm, al que llegó a dominar por cinco arriba y ante el que acabó sufriendo, para ganar el Dell Technologies Match Play, torneo perteneciente a las series de los Campeonatos del Mundo de golf disputado en el Austin Country Club, en Texas, Estados Unidos.



En un partido en el que llegó a ir mandando por 5 hoyos de ventaja, Dustin Johnson acabó ganando por sólo uno arriba en el último tras aguantar la reacción final llena de garra y agresividad del jugador vizcaíno.



Para llegar a la final Dustin Johnson superó poco antes en semifinales al japonés Hideto Tanihara por un ajustado uno arriba en 18 hoyos, mientras que Rahm se deshizo del también estadounidense Bill Haas por 3 y 2 en un partido que acabó en el 16.



En la final, Dustin Johnson, de 32 años, tardó poco en poner tierra de por medio. En el hoyo 6 ya marchaba 4 arriba al aprovechar los fallos con el 'putter' del jugador vizcaíno, atenazado por los nervios.



El norteamericano, sin grandes alardes, ganó sucesivamente los hoyos 3, 4, 5 y 6. Un largo 'putt' en el 7 desde fuera del 'green' de Rahm frenó la sangría, pero no pudo aún recortar el hueco abierto por el rival, que lo amplió aún más, a 5 arriba, tras ganar el 8, en el que el español hizo 'bogey' tras una mala salida.



La ventaja de Johnson tras sólo 8 hoyos era ya más que amplia. Sin embargo, Rahm reaccionó en los hoyos 9 y 10, en los que, tras relajar la tensión, acortó su desventaja a 3 abajo al aprovechar dos fallos consecutivos con el 'putter' del impasible Dustin Johnson.



Sin embargo, el jugador de Columbia (Carolina del Sur), lejos de ponerse nervioso por la reacción del rival, en el par 5 del 11 volvió a situar el 4 arriba a su favor en el marcador al sacar tajada de un mal segundo golpe del vasco que acabó en un bunker y de nuevo el posterior fallo al putt.



Consciente de que ya no le quedaba otra que arriesgar, Jon Rahm jugó directamente con el 'driver' hasta el 'green' en el par 4 del 13, en el que selló un 'birdie' que volvió a colocarlo 3 abajo con cinco hoyos por delante.



El español mantuvo la agresividad y, tras empatar en el 14, en el 15 conectó un excelente segundo golpe que le permitió situarse 2 abajo. Y en el hoyo 16 Jon Rahm consiguió situarse ya sólo uno abajo gracias primero a un afortunado segundo golpe en el que logró atravesar una zona de árboles por el hueco más complicado, seguramente al que no apuntaba, y un cuarto para 'birdie' con un kilométrico 'putt'.



Tras empatar en el par 3 del 17 y pese a no alcanzar el 'green' de primero, Rahm llegó aún con vida al último hoyo, que no visitó anteriormente en todo el torneo. Rahm se la jugó de nuevo en el 18 y buscó el 'green', aunque acabó aterrizando justo por detrás. Tras dopar por que su bola fue a parar a una rejilla de drenaje, el español chipeó cortó y necesitó luego dos 'putts' para cerrar el hoyo.



Johnson, más conservador, salió con hierro, y luego la bastaron dos putts para completar la victoria. Allí acabó la remontada de Jon Rahm. La de este domingo es la decimoquinta victoria en el PGA Tour, tercera de la presente campaña y decimoséptima como profesional, de Dustin Johnson, de 32 años y que sucede en el palmarés de este torneo al australiano Jason Day.



Es, además, el quinto triunfo del jugador norteamericano en un torneo de las Series Mundiales. En 2013 se impuso en el HSBC Champions, en 2015 en el Cadillac Championship, en 2016 en el Bridgestone Invitational y este mismo año en el México Championship, en el que Rahm fue tercero.



Johnson es el tercer jugador que gana este torneo siendo el número uno del mundo. Antes lo lograron su compatriota Tiger Woods en tres ocasiones y el norirlandés Rory McIlroy en una. Jon Rahm, de 22 años, rozó la que habría sido su segunda victoria, tras la lograda el 29 de enero pasado en el Farmers Insurance Open, en San Diego (California, Estados Unidos).



Hasta sellar la victoria, Dustin Johnson ganó en la fase de grupos a sus compatriotas Webb Simpson (5 y 3) y Jimmy Walker (5 y 3) y al alemán Martin Kaymer (3 y 2). En octavos venció a su compatriota Zach Johnson (5 y 4), en cuartos al sueco Alexander Norén (3 y 2) y en semifinales a Tanihara por 1 arriba tras 18 hoyos.



El español de Barrika llegó a la final tras ganar en sus tres partidos de la fase de grupos al estadounidense Kevin Chappell (3 y 2), al irlandés Shane Lowry (2 y 1) y a su compatriota Sergio García (6 y 4).



En octavos el vizcaíno batió al estadounidense Charles Howell (6 y 4), en cuartos al danés Soren Kjeldsen (7 y 5) y en semifinales a Bill Haas (3 y 2). En el partido por el tercer puesto, Bill Haas doblegó por 2 y 1 en un duelo con alternativas a Hideto Tanihara, que en el par 3 del hoyo 3 firmó un espectacular hoyo en uno.



