Duelo y luto en las Grandes Ligas por muerte de Ventura y Marte

El mundo del deporte del béisbol de las Grandes Ligas volvió a verse sacudido por la tragedia del fallecimiento, en sendos accidentes de tráfico, de los peloteros dominicanos, Yordano Ventura, lanzador de los Reales de Kansas City, y Andy Marte.



Nada más conocerse su fallecimiento, ocurridos ambos en República Dominicana, su país natal, pero en localidades diferentes, los Reales dieron a conocer un comunicado en el que informaron del trágico deceso de Ventura.



"Nuestras oraciones ahora están con la familia de Yordano durante este momento de luto", expresó el gerente general del club de Kansas City, Dayton Moore.



"Era tan joven y talentoso, lleno euforia y siempre hacia sonreír a todos. Como organización trataremos de superar esto, pero por ahora estamos de luto y celebraremos la vida de Yordano". Ventura lanzó toda su carrera profesional por la organización de los Reales, luego de firmar como agente libre internacional en el 2008 y debutar el 17 de septiembre del 2013.



El abridor derecho lanzó en dos Series Mundiales (2014 y 2015) por los Monarcas, ayudando a la franquicia a conquistar su segundo título de Serie Mundial en el 2015. En su carrera tuvo marca ganadora de 38-31 en 94 presentaciones (93 aperturas) en las Grandes Ligas y en la fase final realizó nueve aperturas antes de los 25 años de edad.



Por su parte, el comisionado de las Grandes Ligas, Robert Manfred, también dio a conocer un comunicado oficial en el que se unía al dolor de las familias de ambos peloteros y alababa su trayectoria como profesionales.



"Hoy es un día muy triste para todo el béisbol y especialmente para tantos fieles aficionados en la República Dominicana, el hogar de Yordano Ventura y Andy Marte", destacó Manfred.



"Yordano fue una figura clave en el reciente éxito de los Reales. Su fantástico talento en el montículo ayudó a los Reales a conquistar dos campeonatos de la Liga Americana y el título de la Serie Mundial en el 2015. Andy fue un respetado miembro de seis organizaciones que jugó en siete campañas de Grandes Ligas, incluyendo los Indios de Cleveland del 2006 al 2010.



"De parte de La Oficina del Béisbol de las Mayores, quiero extender mis más profundas condolencias a las familias, compañeros de equipo, amigos y aficionados de ambos jugadores". Mientras que el sindicato de jugadores a través de su director ejecutivo, Tony Clark también lamentó profundamente la perdida trágica de los dos peloteros dominicanos.



"Estamos profundamente tristes al saber de las trágicas muertes de Andy Marte y Yordano Ventura",declaró Clark.



"Nunca es fácil perder a un miembro de nuestra fraternidad y no hay palabras para describir la pérdida de dos jóvenes en el mejor momento de sus vidas. Nuestros pensamientos y oraciones están con sus familias, amigos, compañeros y fans en los Estados Unidos y América Latina".



Ventura, quien firmó con los Reales como agente libre en el 2008, tuvo marca de 11-12 con efectividad de 4.45 por Kansas City la temporada pasada. A sus 25 años, Ventura poseía una de las rectas más poderosas de todo el béisbol, mientras que Marte, de 33 años, que jugaba en primera y tercera base, aunque no cuajó como el prospecto que se esperaba, si que sentía el deporte del béisbol en su sangre y eso le llevó a seguir en la competición aunque la última temporada que estuvo en las mayores fue en el 2014 con los Diamondbacks de Arizona.



En las temporadas 2015 y 2016 Marte se unió a las filas del KT Wiz de la liga surcoreana. Ventura es el segundo lanzador estelar que muere trágicamente en los últimos cuatro meses. El as de los Marlins de Miami, el cubano José Fernández, fue uno de los tres hombres que murieron en un accidente náutico a fines de septiembre, cuando el bote del lanzador de 24 años se estrelló contra un rompeolas de Miami Beach en horas de la madrugada.



Tras completarse los correspondientes exámenes legales a que fueron sometidos los cuerpos de los tres fallecidos, los resultados mostraron que todos ellos tenían en su organismo rastro de alcohol y drogas. Mientras que con la muerte de Ventura se da una trágica coincidencia, que el ahora fallecido rindió un homenaje póstumo a su amigo y compatriota, el jardinero de los Cardenales de San Luis, Oscar Taveras, escribiendo a mano un mensaje en su gorro durante el sexto juego de la Serie Mundial del 2014. Taveras también se mató en un accidente automovilístico en la República Dominicana, y fue sepultado horas antes de que Ventura saliese a lanzar con los Reales.



