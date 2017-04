Cuando los deportistas colombianos han tomado partido

Dan Pelled / EFE

Esteban Chaves y Peñalosa: por medio de un saludo sarcástico, el ciclista bogotano le hizo entender al Alcalde Enrique Peñalosa su inconformidad porque el mandatario no había permitido el paso de la Vuelta Colombia por la capital del país. “Quiero enviarle un saludo muy grande al Alcalde de Bogotá que lastimosamente no dejó que la Vuelta Colombia llegara a Bogotá este año y, lastimosamente, la capital no tiene un equipo de ciclismo. Entonces un saludo para él”.