'Hoy me convertí en el rey de Inglaterra': Éider Arévalo

El colombiano Eider Arévalo afirmó este domingo tras su sorprendente oro en los 20 kilómetros marcha del Mundial de atletismo de Londres, cuya meta estaba cerca del Palacio de Buckingham, que se había convertido en "el rey de Inglaterra".

Hoy me convertí en el rey de Inglaterra. Gracias a Dios estaba conectado para la medalla

"Hoy me convertí en el rey de Inglaterra. Gracias a Dios estaba conectado para la medalla", afirmó Arévalo tras su victoria. "No me lo creo. No me creo que sea campeón del mundo. Doy gracias a Dios por este triunfo. Trabajamos mucho para esto. Debo esto a mi país, a mi familia, que siempre me ha apoyado. No puedo con la alegría", añadió.



Eider Arévalo, nacido en Bogotá pero criado en Huila, con 24 años, batió además el récord de Colombia con un crono de 1h18:53, con dos segundos de ventaja sobre el ruso Sergei Shirobokov, que disputa el Mundial con bandera neutra, debido a la suspensión de la federación de su país por dopaje.

🏆Así cruzó Arévalo la meta el día de hoy. Con la bandera tricolor colgada en su cuello. Orgullosos @EiderArevalo 🇨🇴💪pic.twitter.com/hK7uh0mEIw — El CoEquipero (@ElCoequipero) 13 de agosto de 2017

El bronce fue para el brasileño Caio Bonfim (1h19:04). Arévalo reveló que empezó el día poniéndose música colombiana y que estaba ya eufórico por participar en este Mundial. "Esta mañana me puse salsa colombiana y bailaba de la alegría", afirmó.

En los tres últimos kilómetros me volví a decir que esto era mío

Luego, en la carrera, explicó que se sintió bien en todo momento y que tuvo bien controlados a sus rivales. "En el kilómetro 14 pegué el jalón, dije 'esto es mío'. Se pegó el ruso y estábamos cuatro. En los tres últimos kilómetros me volví a decir que esto era mío. En el kilómetro 17 ellos hicieron un jalón y me estaba quedando. A falta de un kilómetro estaba únicamente con el ruso. Pude aprovechar la fortaleza que hicimos desde Bogotá", relató.





Para Colombia es su segunda medalla en este Mundial de Londres, después de la plata de Caterine Ibargüen en el triple salto el lunes.

Tras los pasos de López e Ibargüen

En marcha es el segundo oro para Colombia, tras el de Luis Fernando López en los 20 kilómetros de Daegu-2011. "Teníamos la medalla de oro con Luis Fernando López en Daegu, esta es la segunda medalla en marcha atlética. Ibargüen lo dio todo, un segundo lugar no es malo", estimó.



Este oro de Londres-2017 es el primero que la marcha colombiana obtiene directamente en la carrera, ya que el de López era inicialmente un bronce, al entrar tercero, y solo se convirtió en oro años después, cuando fueron descalificados por dopaje los hombres que le habían precedido en la clasificación de aquel día en la ciudad surcoreana.



Eider Arévalo, de 24 años, apuntó que no quiere detenerse y que espera conseguir nuevas medallas grandes para su país, empezando por el Mundial de Doha en 2019 y, sobre todo, en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020. "La idea es ir a los Juegos Olímpicos y lograr medalla para el país", aseguró.



AFP