'Disfruté corriendo contra Bolt, me puse muy feliz': Diego Palomeque

Colombia, a la espera de la entrada en liza el sábado de su estrella Caterine Ibargüen, tuvo un mal estreno en el primer día del Mundial de atletismo, con tres eliminados por la vía rápida, aunque uno de ellos Diego Palomeque, estaba feliz por correr contra Usain Bolt.

El jamaicano fue el ganador de esa serie y avanzó a las semifinales en el estadio Olímpico de Londres. "Fue excelente correr contra él. Cuando me lo dijeron, que iba en su serie, me puse feliz. Es histórico para mí, correr en un Mundial contra el más rápido de siempre", admitió a la AFP.

Palomeque fue último de su serie, con un tiempo de 10.51, decepcionante para él, que tiene como mejor marca personal y de la temporada 10.11. Bolt, sin forzar al final, venció con 10.07.

El velocista colombiano pudo también competir en el Olímpico londinense, cinco años de no haber podido hacerlo en los Juegos de 2012, al haber dado positivo por testosterona en un control antidopaje. "Ha sido también histórico para mí por lo que pasó hace cinco años. He podido por fin correr en este estadio, que entonces no pude", afirmó este atleta, al que le queda en este Mundial la competición en el relevo 4x400 metros, donde espera poder pasar a la final.

Coneo y Ortega quedaron eliminados

Junto a él quedaron eliminados los otros dos colombianos que participaban este viernes, Mauricio Ortega (lanzamiento de disco) y Muriel Coneo (1.500 metros). Ortega, que fue finalista en el Mundial de hace dos años en Pekín, empezó con un lanzamiento nulo y luego sólo pudo llegar a 62,34 y 62,97 metros, cuando su mejor marca personal es de 65,84 metros y la mejor de este año de 65,81. "Me queda un sinsabor muy grande de este Mundial.



Me descentró mucho el primer lanzamiento y eso me puso nervioso. Dios lo quiso así", se resignó el joven lanzador, que en el total de la ronda clasificatoria quedó en 16ª posición, cuando los doce primeros accedían a la final. Muriel Coneo, por su parte, quedó eliminada tras ser decimotercera de quince en su serie de la primera ronda de 1.500 metros (4:11.98). "Salí demasiado fuerte, arriesgué un poco y luego lo pagué", resumió la fondista, que competirá también en 5.000 metros.



AFP