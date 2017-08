'Con Caterine será una batalla épica': Yulimar Rojas

La venezolana Yulimar Rojas, principal estrella de su país en el Mundial de atletismo de Londres, elogió a su gran rival por la medalla de oro en el triple salto, la colombiana Caterine Ibargüen, vaticinando en una entrevista con la AFP que será "una batalla épica".

Rojas fue plata olímpica el año pasado en los Juegos de Rio, por detrás de Ibargüen, que además de ese título en Brasil fue campeona mundial en Moscú-2013 y Pekín-2015, aunque entonces todavía no batallaba contra la joven estrella venezolana.

La gran irrupción de Yulimar Rojas, que tiene casi 22 años por los 33 de Ibargüen, llegó en 2016, con su título mundial bajo techo en Portland, como preludio a la plata olímpica de Rio.



Pregunta: ¿En qué condiciones físicas y con qué ánimo llegas a este Mundial en Londres?



Estoy bastante entusiasmada. Llegamos ayer (jueves) por la noche. Es un viaje bastante rápido desde España. Llego con mucha energía y mucha fuerza. Soy joven y he ido mejorando mi técnica en los entrenamientos, siempre a las órdenes de mi entrenador, Iván Pedroso. En la preparación hubo algún contratiempo con las lesiones, pero afortunadamente se pudo recuperar rápido y bien. Al final pudimos tener una buena preparación, con la que hemos llegado bien a este Mundial, con ilusión y tranquilidad.



Llegas con la mejor marca mundial del año y tras haber vencido ya a Ibargüen este año. En el último duelo en Mónaco solo perdiste ante ella por tres centímetros. ¿Cuál de las dos es la favorita?



No hay favoritas. En este deporte no hay favoritismos. Es cierto que ella tiene mucha experiencia y ha ganado muchos títulos, yo estoy empezando y no se puede comparar. Creo que el trabajo ya lo dirá, lo que ocurra en este Mundial. Hay que salir a hacer bien las cosas, para que salga lo que queremos y lo que hemos estado preparando. Esperemos demostrarlo y saltar duro para tratar de ganar el título mundial para nuestro país.



¿Es Caterine Ibargüen tu modelo a seguir?

Caterine es una tremenda persona, una luchadora. Con Caterine será aquí una batalla épica, como cada vez que nos enfrentamos en la pista, las dos tratamos de dar lo mejor a nuestros países. Es un ejemplo a seguir para mí, claro. Es una persona fuerte, que da pelea siempre y espero seguir aprendiendo de ella. Las dos somos personas que trabajamos duro para darle lo mejor a cada país, nos gusta competir y no nos rendimos, siempre estamos intentando superarnos a nosotras mismas. Ella es así y yo intento aprender siempre.



¿Sientes mucha presión por todo lo que Venezuela espera de ti en este Mundial?

Siento menos presión que en los Juegos Olímpicos, la verdad. Esta competencia es una más, yo la vivo así, solo que es más importante que otras. La tomo como la principal del año, sé lo que es un Mundial, pero estoy tranquila y serena, totalmente centrada en lo que tengo que hacer, para que así los saltos sean más largos. Si estoy tranquila, puedo llegar más lejos.



