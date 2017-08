'La salida me mató': Usain Bolt

El jamaicano Usain Bolt culpó a una desastrosa salida de su derrota en la final de 100 metros del Mundial de atletismo de Londres, donde finalizó este sábado tercero, en una prueba ganada por el estadounidense Justin Gatlin.

"La salida me mata", admitió Bolt, que se conformó con un bronce en su último 100 metros, con un crono de 9.95, superando por Gatlin (9.92) y por otro estadounidense, Christian Coleman (9.94).

"Normalmente las cosas van mejor a medida que avanzan las rondas, pero no ha sido así. Eso me mató. Siento que fue eso", señaló sobre la salida.

Nunca pude imaginar que habría tanta gente y este ambiente, eso me animó a esforzarme más. El ambiente fue maravilloso FACEBOOK

TWITTER

Bolt aseguró que se entregó al máximo, como siempre durante su exitosa trayectoria deportiva, porque quería ganar esta prueba en su Mundial de despedida. "Vine como a cualquier otro campeonato, me esforcé al máximo. Gracias por el apoyo. Nunca pude imaginar que habría tanta gente y este ambiente, eso me animó a esforzarme más. El ambiente fue maravilloso", afirmó.



"Simplemente, estoy decepcionado por no poder ofrecer a la gente algo mejor, pero son cosas que pasan", se resignó.



Bolt, de 30 años, tiene en su palmarés once títulos mundiales y ocho olímpicos. En Londres-2017 tiene previsto participar en otra prueba, el relevo 4x100 metros.



AFP