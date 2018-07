‘Feliz por este ciclo perfecto’: Rodrigo Contreras

Claro que la costumbre de ganar no la ha perdido el ciclista Rodrigo Contreras, pues este viernes, en Cali, se convirtió en el primer deportista colombiano en obtener el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, tras imponerse en la contrarreloj individual de 31 km, en Cali.

¡Primer oro para Colombia 🇨🇴! Así quedó conformado el podio en la Contra Reloj Individual 🚴‍♀️. 🥇Rodrigo Contreras🇨🇴, 🥈Walter Vargas 🇨🇴, 🥉 Pedro Portuondo 🇨🇺.

“Feliz por este ciclo perfecto. La verdad, es que lo hemos hecho bien con Wálter Vargas y eso nos tiene mucho más que tranquilos”, le dijo Contreras a EL TIEMPO.

Es su terreno, conoce muy bien la contrarreloj, es la competencia en la que se ha destacado y ya tiene una plata en los Juegos Bolivarianos y el oro en los Suramericanos y Centroamericanos y del Caribe, por eso dice que el ciclo ha sido perfecto.



“Empleé lo mismo con lo que entreno, un 55x11, una relación con la que me siento cómodo y con la que me ajusté bien a este circuito”, señaló el corredor del equipo EPM, que dejó con la plata a su compatriota Wálter Vargas y con el bronce al cubano Pedro Portuondo.



Rodrigo Contreras logró el oro con tiempo de 39 minutos 4 segundos, algo que lo dejó satisfecho.

“Eso era lo que tenía estipulado, la verdad, no cambié mucho, la relación que montamos es con la que practico a diario y me sentí cómodo. Es muy satisfactorio saber que hemos dominado las contrarreloj, lo que quiere decir que con Vargas nos consolidamos”, señaló Contreras.



Vargas, por su parte, culpó a la ansiedad, quien no lo dejó hacer un mejor resultado.

“Salí bien, en el primer giro iba muy rápido, pero me dejé dominar por la ansiedad y cuando creía que podía terminar bien, rematar mejor, no pude”, declaró Vargas a EL TIEMPO.



Y agregó: “En la bajada iba bien, y después tocaba regresar en un terreno con subida. El resultado es excelente para Colombia, la idea era ganar el oro y eso fue lo que conseguimos”, agregó Wálter Vargas, corredor del Team Medellín.





Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

En twitter: @lisandroabel