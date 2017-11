'Esta pelea era clave, tenía que recuperar la corona': Liliana Palmera

Liliana Palmera estaba feliz, no se cambiaba por nadie, pues en la madrugada del domingo pasado reconquistó el título supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al derrotar a la venezolana Alys Sánchez, en El Salvador.

Por decisión unánime, la colombiana recuperó el cetro que perdió con Sánchez, el 5 de agosto en Barranquilla. “Esta pelea era clave, porque tenía que recuperar la corona. Ella me la quitó en mi país, esa vez lloré, pero no pude hacer nada, estuve año y medio inactiva y tuve que pelear”, le dijo Palmera a EL TIEMPO, horas antes de tomar un vuelo de regreso al país.

Esta pelea era clave, porque tenía que recuperar la corona. Ella me la quitó en mi país, esa vez lloré, pero no pude hacer nada, estuve año y medio inactiva y tuve que pelear

“Me preparé bien, de la mano de mi entrenador, Orlando Rodríguez. La decisión unánime de los jueces fue justa, pues la tumbé en el primer asalto y en el último, en el décimo y pude lograr mi objetivo, no lo podía creer, gané bien”, señaló. Liliana Palmera, de 35 años, salió desde el comienzo en busca de la victoria, lanzó y lanzó puños sin parar.



“En El Salvador me sentí muy apoyada, no solo por los colombianos, sino por los salvadoreños. Igualmente, el embajador de Colombia en ese país, Julio Riaño, me acompañó y todo eso me subió el ánimo”, declaró la boxeadora, que ahora prepara la defensa, que podría ser en marzo del 2018 en Medellín, aunque no se ha definido la contrincante.



