‘Ataqué y nadie me siguió el paso’: Carreño, ganador en Empire State

08 de febrero 2018 , 10:37 a.m.

El atleta colombiano Frank Carreño, como es común en él, se mostró tranquilo y con mucha motivación, luego de su victoria este miércoles en la noche en el ascenso al Empire State Building, un triunfo que le dejó un buen sabor, al ser una de las carreras emblemáticas en esa modalidad.

“Estoy muy contento. Es una de las mejores carreras del mundo y ganar una de las mejores, llena de mucha satisfacción. Quiero agradecerle a mi patrocinador (Colpatria), que me permite estar presente en todas estas pruebas”, le dijo a EL TIEMPO.



Sobre la prueba, en la que subió 1.576 escaleras con un tiempo de 10 minutos y 50 segundos, aseguró que tenía un grado de dificultad bastante alto por la salida masiva y lo reducido de los espacios.

“Esta carrera era muy compleja por la inclinación. El diseño de escaleras de evacuación es muy angosto. Venía con muchas ambiciones, tenía la idea de hacer un podio. Especialmente había que esperar a la salida, no sabíamos si iban a atacar masivamente, pero pude atacar y nadie me pudo seguir el paso y así gané”, comentó al mismo tiempo que destacó la calidad de sus rivales. “Los rivales eran muy difíciles por la estatura, yo era más pequeño que ellos. Traté de no tener contacto físico y hacer mi trabajo. Venía con muy buena preparación y así se logró”.



Finalmente, sobre sus próximos retos Carreño aseguró: “Arrancamos la temporada con el calendario acá en Nueva York. Ahora vamos a participar en el ascenso a la Torre Eiffel, otro monumento a nivel del mundo, y el Mundial en Taipéi. Siempre pienso en esa ambición deportiva que es muy buena. Tengo logros por cumplir y esta temporada espero estar peleando por el primer puesto del escalafón mundial".

