'En Tokio 2020 tendremos un clima muy parecido a los Centroamericanos'

El actual campeón mundial de los 20 kilómetros marcha, el colombiano Éider Arévalo, aseguró que el clima en Barranquilla, en donde participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe el próximo 29 de julio, será muy similar al que habrá en los Olímpicos de Tokio 2020.

En Tokio 2020 tendremos un clima muy parecido, mucha humedad, mucho calor, entonces esto nos sirve de mucha preparación para llegar a 2020 muy bien preparados FACEBOOK

"Algo positivo que veremos en estos Juegos Centroamericanos es el clima. En Tokio 2020 tendremos un clima muy parecido, mucha humedad, mucho calor, entonces esto nos sirve de mucha preparación para llegar a 2020 muy bien preparados y muy bien mentalizados en que estamos bien", dijo a Efe Arévalo en Bogotá.



El atleta, que ganó la medalla de oro en la prueba de 20 kilómetros de los Mundiales de Atletismo de Londres 2017, encendió hoy, junto a María Isabel Urrutia, quien ganó la presea dorada en la categoría de 76 kilogramos de levantamiento de pesas en Sidney 2000, el pebetero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Bogotá.

Los entrenamientos han salido muy bien, muy positivos y pues a dar lo mejor siempre y esperar que la gente disfrute mucho de la prueba FACEBOOK

Para Arévalo, su preparación para las justas ha sido muy buena y se siente "bien, muy tranquilo". "Los entrenamientos han salido muy bien, muy positivos y pues a dar lo mejor siempre y esperar que la gente disfrute mucho de la prueba", añadió.



En ese sentido, resaltó que en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta, celebrados en noviembre pasado, no tuvo una buena actuación porque tuvo problemas estomacales. "Esta vez, pues me siento muy tranquilo, me siento muy bien, ya estamos preparando muy bien también el tema de preparación en calor y sé que va a ser una muy buen competencia", reiteró.



Arévalo añadió que tras los Juegos de Barranquilla competirá en un challenger en China, con lo que cerrará su año competitivo y comenzará su preparación para el 2019. Esta edición, que celebrará del 19 de julio al 3 de agosto, es la segunda que Barranquilla acoge de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, luego de que los organizó en 1946. Otras ciudades colombianas que han albergado estas justas son Medellín, en 1978, y Cartagena, en el 2006.







EFE