‘Tenía planeado ganar el oro y lo hice’: Éider Arévalo

Estaba en su hotel, a punto de tomar una ducha, comer e irse a dormir. Éider Arévalo estaba dichoso, feliz, por fin se le había dado el resultado que siempre había buscado: la medalla de oro de los 20 kilómetros de la marcha.

Arévalo llegó a Londres, a la sede del certamen, días antes, con buen tiempo, y no habló con nadie, se concentró en su objetivo y lo consiguió: ser campeón mundial.

Y se colgó la medalla en un circuito parecido al que recorrido en el 2012 en esa ciudad, cuando se estrenó en los Juegos Olímpicos y fue el único andarín colombiano en terminar la carrera. Es cuarto título mundial, luego de los tres oros juveniles, en México 2012 y Rusia y Barcelona en el 2012. EL TIEMPO habló con él.





¿Cómo fue la prueba?

En el comienzo siempre estuve ahí en el ‘veneno’, como decimos, en el grupo, pendiente de lo que pueda suceder. Ya había fichado a algunos atletas claves que podían aumentar el ritmo. Desde el inicio los japoneses y el inglés pusieron paso y me dediqué a aguantar.



¿Cuál fue el momento clave?

En el km 10, descalifican al inglés Tom Bosworth, y quedamos el lote de atrás, el alemán, Christopher Linke, lo tenía referenciado, y me quedé ahí hasta los últimos 4 kilómetros. Decidí salir, la emprendí y dije que esto era mío.



Usted remata muy bien, ¿cómo fue el final?

Cortamos el lote, a 2 kilómetros quedábamos cuatro adelante, se decidió en el kilómetro final, estaba con el ruso (Sergei Shirobokov), pero pasando por el Palacio de Buckingham y ahí fue donde forcé el paso y gané. Saqué las fuerzas y la pequeña diferencia con la que llegué a la meta.



Londres es una ciudad recordada por usted…

Hace cinco años, allí, me estrené en los Juegos Olímpicos y esa vez fui el mejor colombiano. Ese año comenzaba en mayores y volver y ganar, pues es muy especial:



¿Mucha la diferencia a hoy?

Es especial. Cinco años después puedo decir que llegué con más experiencia. Llegué más maduro, mucho mejor en todo, en la técnica, el tema psicológico y en la misma zona en la que disputé los Olímpicos esa vez, pues pude ganar.



¿Qué le dice la marca?

Es muy bueno, porque venía de hacer 1 h 19 min 45 s en el 2013, no había conseguido el momento preciso para superarla. Llegué bien preparado, técnica, física y psicológicamente.



¿El oro estaba en sus planes o la idea era luchar por el podio?

Habíamos trabajado para ganar. Todos nos preparamos para eso. Nunca digo lo que voy a hacer ante el público, espero mostrarlo en la ruta y así fue. Lo tenía planteado y lo hice.



¿Qué piensa del reto de los Juegos Olímpicos?

Estamos comenzando el camino a Tokio. Por el momento, voy a disfrutar la medalla, de ser campeón del mundo, gracias a la bendición de Dios. Ir año a año, paso a paso. En el 2018 hay mundial por equipos, hay que trazar un plan de entrenamiento para eso. Luego viene el Mundial en Doha en el 2019, y ahí sí los Olímpicos del 2020. Haremos un plan macro para eso.



Luis F. López se retiró en Londres y ahora será parte del cuerpo técnico, ¿en qué le beneficia?

Le debo mucho a él. Rozo me inicio en esto, fue triste haberlo perdido en el 2012, y luego Marcelino Pastrana nos cogió. Luis Fernando nos aporta mucha experiencia, todos estos años, y ahora quiere continuar acompañándonos y eso nos da mucha tranquilidad y confianza.



¿Qué le significa este título mundial?

Es lo mejor de mi carrera. Es lo mejor, teniendo en cuenta los juveniles, este título fue en mayores, ha sido lo máximo.





