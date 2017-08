'Me voy súper contenta, no me guardé nada para el mañana': Ibargüen

La colombiana Caterine Ibargüen dijo este lunes a EFE, tras perder el cetro mundial de triple salto, que está "muy tranquila y súper contenta" con la medalla de plata lograda en los campeonatos del mundo de Londres 2017.

"Estoy tranquila. Me hubiera gustado que me siguieran llamando campeona mundial, pero di lo mejor de mí. Me voy súper contenta, no me guardé nada para el mañana. Y ahora toca seguir trabajando", aseguró Ibargüen.



La colombiana se quedó a dos centímetros de la medalla de oro, que se la llevó la venezolana Yulimar Rojas, con una marca de 14,91 metros.



Caterine, que aspiraba a ser la primera atleta que conquistaba tres títulos mundiales consecutivos, se va de Londres, como en los Juegos Olímpicos de 2012, con la medalla de plata, y la kazaka Olga Rypakova -titular olímpica aquí hace cinco años- con la de bronce (14,77).



"Ahorita estoy muy tranquila y contenta y no siento rabia ninguna (por perder la final por dos centímetros), aunque quizá lo sienta dentro de dos horas. Toca seguir para adelante", señaló Ibargüen.



