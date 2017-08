Dayana Segovia, la voleibolista que jugará la Bundesliga

Dayana Patricia Segovia nunca fue una deportista destacada en su niñez, no practicaba ninguna disciplina y su interés por la pelota cubierta de cuero apenas llegó cuando ya tenía 15 años, o mejor, casi que fue el voleibol el que llegó a su vida, sin ella buscarlo. Estaba escrito.



Hoy, con apenas 21 años, ha vestido la camiseta de la selección Colombia en todas las categorías, desde menores, pasando por juveniles, sub-18, sub-20 y sub-23, hasta llegar a mayores. Es más, ya tiene tres clubes profesionales en sus espaldas, gracias a una meteórica carrera que comenzó en la Liga de Voleibol de Bolívar.

No había cumplido el año de entrenamiento en la liga departamental cuando fue llamada por primera vez a su seleccionado nacional de menores. “No sé, sin buscarlo me llegó ese deporte. Al principio, no me gustaba. Incluso, una de mis amigas me había invitado muchas veces a entrenar, pero nunca le seguía el paso, hasta que una vez, después de un torneo departamental en Turbaco, me decidí, y ahí comenzó el gustico”, explicó la jugadora de 1,82 metros de estatura, que lució el número 3 en la camiseta de la tricolor nacional de mayores, equipo que la semana pasada logró el subtítulo del Suramericano de Voleibol en Cali, al ser superado por Brasil, una de las potencias del área.

Dayana Segovia, voleibolista colombiana, en una de sus celebraciones con el equipo finlandés. Foto: Archivo

El subcampeonato fue histórico para Colombia. Nunca antes se había alcanzado esa distinción. Ahora, el incentivo adicional que le dejó a Dayana, así como al resto de compañeras del equipo y al cuerpo técnico encabezado por el brasileño Antonio Rizzola Neto, exentrenador de las selecciones de Brasil, es alcanzar el cupo al Mundial de Japón, en una eliminatoria que se disputará en Arequipa, con Argentina, Venezuela y Perú, entre el 11 y el 15 de octubre.



“Se ha hecho un buen trabajo en conjunto y estas buenas actuaciones se deben en parte a la labor que han cumplido cada una de las jugadores y el DT Antonio, al igual que la Federación, Coldeportes y el Comité Olímpico. El voleibol colombiano femenino pasa por un momento dulce y hay que sacarle provecho. Tenemos toda la ilusión de lograr el cupo restante por Suramérica al Mundial del 2018”, aseguró la jugadora que desde el jueves pasado se unió a su nuevo equipo, el Vilsbiburg, en el que jugará la Bundesliga 2017-18.

Dayana Segovia, voleibolista colombiana. Foto: Archivo

Con experiencia

Y es que Dayana ya completa su tercer equipo profesional. El año pasado se aventuró, con buen suceso, en el Boca Juniors de Argentina. “Llegué a ese equipo porque jugué un torneo suramericano juvenil en Argentina. Me fue bien. Y un cazatalentos me observó y unos meses después me contactó en Turbaco, y ahí comenzó la negociación”, recordó.

Dayana Segovia, voleibolista colombiana. Foto: Archivo particular

Luego de terminar su contrato pasó de la camiseta azul a la roja del LP Kangasala de Finlandia, en el que jugó hasta el semestre pasado. Ahora jugará el voleibol profesional en su nuevo club alemán. “Es interesante conocer muchas culturas y jugar y jugar partidos. Eso me ha dado experiencia. No todas las jugadoras colombianas tenemos la oportunidad de jugar en el exterior, pero gracias a los buenos resultados, cada año son más las que llegan a reforzar equipos en las ligas de Italia, Francia y España, entre otras”, agregó Dayana, quien además reconoce que se puede vivir bien del voleibol profesional, aunque como en todo, se requiere de una alta dosis de sacrificio.



La nacida en Turbaco, Bolívar, el 24 de marzo de 1996, siempre ha contado con el apoyo de sus padres, Nubia y Ariel, y es la mayor de tres hermanos (Zulay y Alister), estudió cuatro semestres de Producción Industrial y goza del ritmo caribeño con la música vallenata y el reguetón.



“Siempre hay que tener disciplina. Antes, en la selección, llegábamos con los audífonos en los oídos, escuchando música, pero ya hemos cambiado. El profesor Antonio siempre nos dice que antes de un partido debemos estar concentradas, de manera que la música es para después. Primero, el deber”, enfatiza la jugadora que fue declarada la mejor opuesta (posición ofensiva) en el Suramericano de Cali. Dayana, en el voleibol, al igual que James (Bayern Múnich) y John Córdoba (Colonia) en el fútbol alemán, quiere hacer su historia en la Bundesliga.





JAVIER ARANA

Redactor de EL TIEMPO

En twitter: @arana_javier