Dayana Cordero defiende su campeonato mundial

A la campeona mundial colombiana Dayana Cordero y a la retadora argentina Julieta Cardozo les llegó el turno de hablar arriba del ring. Después de su primer cara a cara, y de cumplir con la ceremonia de pesaje, ambas pegadoras quedaron listas para la pelea que sostendrán este viernes en el hotel El Prado y que será la estelar de la cartelera denominada ‘Batalla de Independencia’, organizada por Probox del Caribe.



Cordero pronosticó un triunfo antes del sexto round, sobre la ‘Zorrita’, apodo de la púgil gaucha, que a su vez expresó su intención de llevarse la corona para su país.

La colombiana, de 21 años, expondrá por segunda vez el título gallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que ganó tras noquear en el cuarto asalto a la panameña Sayda Mosquera, combate realizado el 15 de enero de 2015 en San Salvador.

‘El Diamante’ lo defendió exitosamente el 20 de mayo del año pasado, en su natal Caucasia (Antioquia), donde noqueó en el séptima vuelta a la mexicana Maribel Ramírez.

Dayana la ha restado importancia al récord que presenta su adversaria (11 triunfos, sin derrotas) pero sí al hecho de que no registra ningún nocaut. “No hay peligro, podemos arriesgar bastante para perder poco y ganar mucho”, indicó la campeona, a quien vendrá a acompañar una gran comitiva desde Caucasia.

“Cuando uno no pelea preocupa la pérdida de distancia y de ritmo, pero eso para nosotros no va a ser problema, estamos bien en ese sentido”, declaró Dayana sobre el año y dos meses que acumula de inactividad.



Para esta pelea, la AMB designó como árbitro a la panameña Aida Tejada y como jueces a Rafael Carabaño y Jesús Cova, ambos de Venezuela, y Alex Marín, de Panamá.





Henao, otra atracción

Uno de los combates que promete ser bastante reñido es el que protagonizarán la metense Mónica Henao y la barranquillera Jenifer Rodríguez, por el título nacional ligero, pactado a ocho asaltos.



Henao, de 29 años, y radicada en Panamá, peleó el pasado 29 de abril en Palmar de Varela donde empató con Glenis Cardona.



“Ella viene de empatar y yo vengo de ganarle a Ángela Marciales, campeona nacional”, dijo con orgullo Jenifer Rodríguez, a quien no le impresionó la pelea de Henao ante Cardona.



“Ella es buena, pero yo me considero mejor. Si ella dice que me puede dar clases de modelaje, yo le doy clases de boxeo. En el ring vamos a ver quién es quién”, agregó Rodríguez, quien tiene registro de una victoria, una derrota y un empate.



MANUEL ORTEGA PONCE

Para EL TIEMPO

Barranquilla