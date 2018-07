Cuba acecha a Colombia y México es más líder de los Juegos

Nelson Soto, Mauricio Ortega, el bolo y Sarkia van Erven le entregaron oros a Colombia, este domindo, en una jornada más de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.



México sigue al frente de la tabla de medallas y muy cerca de cantar el título de forma anticipada, mientras que la falta de reacción de los colombianos hacía que Cuba se le acercara.

Soto se impuso en la prueba de fondo del ciclismo en Cali, carrera que no se ganaba desde 1993, cuando lo hizo Fredy Moncada.



“No sabía ese dato, la verdad, eso me da más felicidad, porque siempre es bueno competir y ganar por el país”, le dijo Soto a EL TIEMPO.



“Eso se dio gracias a la labor de todos y me metí en la fuga que era. Conocía la ruta y rematé mejor que todos”, señaló Soto, quien venció al panameño Christopher Jurado, plata y al venezolano Carlos Linares, bronce.



Ortega se impuso en el lanzamiento de disco, con 66,30 m, marca personal.

“Me acuerdo de Urabá, de los barrios en los que la violencia se vive todos los días. Les digo, hay que superar esos problemas”, precisó.



Y agregó: “Hoy, me acuerdo de la gente de Urabá, de los que me ayudaron y es, de verdad, muy satisfactorio obtener este importante título”.

¡Celébralo Barranquilla 🇨🇴! Nelson Soto, hijo de la casa, ganó el oro 🥇 en Ciclismo de Ruta🚴🏻‍♂️, la plata 🥈 fue para Panamá 🇵🇦 y el bronce 🥉 para Venezuela 🇻🇪. ¡Felicitaciones! #Barranquilla2018 pic.twitter.com/SnVB1nq3VX — Barranquilla 2018 (@Bquilla2018) 29 de julio de 2018

Es la segunda vez que un atleta colombiana gana el oro en disco, el primero fue Dagoberto González, en las justas de 1962.



Van Erven ganó el florete individual femenino de la esgrima y María Rodríguez, Juliana Franco y Laura Plazas se impusieron en ternas femenino del bolo.



En el boxeo, avanzaron, como se esperaba, Jéssica Caicedo, tras derrotar a la nicaragüense Kerlyng Osajo, lo mismo que hizo Deivis Julio con el mexicano Carlos Rodríguez, en los 91 kilos. Perdió Jhon Gutiérrez, a manos del cubano Andy Cruz.

Colombia 🇨🇴 consiguió el oro en Boliche 🎳 con el dueto conformado por Clara Guerrero y Rocío Restrepo. La plata y el bronce fueron para México 🇲🇽. ¡Felicitaciones a todas! #Barranquilla2018 pic.twitter.com/M6GtJXeMyE — Barranquilla 2018 (@Bquilla2018) 29 de julio de 2018

México, con las medallas de oro de José Sánchez, en 50 m rifle tendido, el dueto técnico en nado sincronizado y el conjunto general de la gimnasia rítmica, llegó a 92 metales dorados. Además, los mexicanos ganaron ambos 1.0000 metros del atletismo, en damas con Patricia Sánchez y en hombres con Juan Vargas.



Cuba se acerca al segundo puesto de la tabla de medallas, contaba con 45 títulos, gracias a los primeros puestos de Luis Orta, en 69 kilos de la lucha grecorromana e Ismael Borrero, en los 67 kilos y Aries Fis en 77 kg. Y en el atletismo, Yarisley Silva se impuso en la garrocha 4,60 m, marca de los Juegos. En hockey masculino ganaron los deportistas de la Isla, en esgrima lo hicieron con Réinier Henrique, en Espada.

Pos. Oro Plata Bronce

1. México 92 81 56

2. Colombia 50 52 59

3. Cuba 45 49 38

4. Venezuela 24 33 47

5. R. Dominicana 18 15 31

6. Guatemala 14 16 33

7. Puerto Rico 13 11 22

8. T. y Tobago 7 1 11









Lisandro Rengifo

Enviado Especial

Barranquilla

En twitter: @LisandroAbel