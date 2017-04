Cuatro golfistas comparten el liderato del Masters de Augusta

Los estadounidenses Charley Hoffman y Rickie Fowler, el español Sergio García y el belga Thomas Pieters comparten el liderato al final de la segunda ronda del Masters de Augusta con un resultado acumulado de cuatro bajo el par.



Sergio García empezó anotándose tres 'birdies' consecutivos en los primeros hoyos y superó varios tropiezos con un par de 'birdies' en los tres últimos hoyos.

La experiencia del "mejor jugador del mundo sin un grande", en palabras de Thomas Bjorn, el capitán del equipo europeo de la Ryder de 2018, hace que el mismo Sergio García advierta que "todavía no es domingo" y quedan dos días complicados de competición.



Hoffman, líder en solitario de la jornada anterior se dejó los golpes de ventaja. "Cuando esté en buena posición, voy a atacar la bandera, y cuando no, espero poder tener un putt de par", dijo el golfista de Las Vegas después de los avatares de la segunda jornada.



Por su parte, Pieters, debutante en el Masters y estrella de la última Ryder Cup, se anotó un solo 'bogey' y cuatro 'birdies' siguiendo los consejos de su entrenador. "Me ha dicho que tenga mucha paciencia esta semana, y estoy haciendo todo lo posible", dijo el golfista belga de 25 años.



En la segunda jornada, el grupo de jugadores en números rojos se ha reducido a nueve, con los estadounidenses William McGirt (-2), Ryan Moore (-1) y Fred Couples (-1), el inglés Justin Rose (-1) y el español Jon Rahm (-1), además de los cuatro colíderes.



"Si escribieras un guión sobre lo que me está pasando, no sé si podría salir mejor", dijo un divertido McGirt, que lleva dos días seguidos en los primeros puestos de la clasificación en su debut en Augusta.



El viento de Augusta también se ha llevado a ganadores de ediciones anteriores de la talla de los estadounidenses Zach Johnson (+7) y Bubba Watson (+8), el español José María Olazábal (+9), el fiyiano Vijay Singh (+9), el alemán Bernhard Langer (+9) y el argentino Ángel Cabrera (+10). Ha caído también el ganador de la chaqueta verde en 2016, el inglés Danny Willett (+7).



"Estaría muy bien que los dioses del golf me concedan algo este viernes. Estaría muy bien volver a jugar el fin de semana", pedía Willett al final de su ronda, pero sus deseos no se cumplieron. Para las dos últimas jornadas han sobrevivido 53 jugadores, que podrán disfrutar de condiciones climáticas más benignas durante el sábado y el domingo.



EFE