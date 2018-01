Cristiano Ronaldo, Nadal y Mo Farah, favoritos a los Premios Laureus

Rafael Nadal, Garbiñe Muguruza, el Real Madrid, el Barcelona, Sergio García y Cristiano Ronaldo, figuran en la lista de candidatos a los Premios Laureus a mejores deportistas de 2017, cuya gala se celebrará en Mónaco el próximo 27 de febrero.

Nadal, número uno del tenis mundial, aspira a ser proclamado mejor deportista masculino, junto al luso Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid que ya recibió los galardones The Best de la FIFA y el Balón de Oro, los británicos Mo Farah (atletismo), Lewis Hamilton (Fórmula Uno) y Chris Froome (ciclismo) y el tenista suizo Roger Federer.



Garbiñe Muguruza, declarada la mejor del año por la Federación Internacional de Tenis, 'luchará' por el Laureus a mejor deportista femenino del año con las estadounidenses Allyson Felix (atletismo), Katie Ledecky (natación), Mickaela Shiffrin (esquí alpino) y la también tenista Serena Williams, así como con la atleta sudafricana Caster Semenya.



El Real Madrid figura entre los nominados a mejor equipo del año junto al equipo francés de Copa Davis, los Golden State Warriors de la NBA, los New England Patriots de fútbol americano, Mercedes de Fórmula Uno y el equipo New Zealand de la Copa del América de vela.



El golfista Sergio García, vencedor del Masters de Augusta, está entre los aspirantes a revelación del año junto al boxeador británico Anthony Joshuais, el baloncestista griego Giannis Antetokounmpo, el futbolista francés Kylian Mbappé, el nadador Caeleb Dressel y la tenista Jelena Ostapenko.



El Barcelona, gracias a su espectacular remontada en la Liga de Campeones ante el PSG, figura en la relación de nominados a mejor 'retorno' junto a Federer, el atleta estadounidense Justin Gatlin, la australiana Sally Pearson, el motociclista italiano Valentino Rossi y el club brasileño Chapecoense.



EFE