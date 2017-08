Colombia, por la hazaña en la Copa América de Baloncesto

La Selección Colombia de Baloncesto tendrá una cita con la historia desde hoy hasta el domingo, cuando enfrente por primera vez el Campeonato Fiba Américas de Baloncesto, en el cual tendrá la complicada misión de ganarle en su grupo a Brasil, México y Puerto Rico, pero con el apoyo de la afición de Medellín, sede de estos encuentros.



El equipo dirigido por Guillermo Moreno Rumié contará con lo mejor de sus deportistas de la liga local, encabezados por Stalin Ortiz y Édgar Moreno, además del talento de los jugadores que actúan en las universidades de Estados Unidos como Brian Angola y Hánner Mosquera.

“Uno como entrenador si no tuviera ese optimismo, no viene al torneo porque sabe qué va a pasar. Lo que tenemos que buscar es la manera de cómo ganar. Tenemos un grupo como el de ahora que aspira a ganar, y hay que ir partido a partido”, le dijo Moreno a EL TIEMPO.

El rival de este viernes (8 p. m.) será Brasil, un poderoso equipo que sabe jugar este tipo de torneos y cuenta con la figura de Bruno Caboclo, con paso por la NBA, como su máximo referente.

“Somos eficaces, pero no efectivos; no estamos muy lejos de poder estar cerca de una victoria. Brasil es un rival fuerte, de mucha estructura, que tiene una historia deportiva grande de mundiales y olímpicos. Los respetamos, pero no les tememos”, añadió.

El entrenador Guillermo Moreno ha estado al frente de todo el trabajo táctico de los jugadores que conforman el seleccionado nacional. Foto: Juan Augusto Cardona

La misión será muy difícil para Colombia en este torneo. Las aspiraciones no son ganar el torneo, pero sí poner el baloncesto local en el plano internacional; sin embargo, si se da la oportunidad y el juego ayuda, se irá por todo.



“Todos entramos a ganar, y el resultado de la ejecución de las cosas es lo que nos dará las opciones. Se conformó un grupo, en el cual todos pueden ser titulares e importantes”, fue la conclusión del entrenador.

Sistema de juego

Equipos

Las 12 mejores selecciones del torneo están divididas en tres grupos de cuatro equipos. Colombia, Argentina y Uruguay, sedes.



Clasificación

El ganador de cada uno de los grupos avanzará a semifinales del torneo, fase en la que está Argentina por ser el organizador del campeonato.



Final

La fase final se celebrará en Córdoba (Argentina), donde se jugará la semifinal, y luego los ganadores irán por el título.

