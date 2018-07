Así será el control al dopaje en los Juegos Centroamericanos

La Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe) confirmó durante la realización de los Juegos centroamericanos y del Caribe de Barranquilla se realizarán 720 análisis a las muestras de control al dopaje.



La entidad confirmó que durante las justas se llevarán a cabo 560 controles, que serán tomados dentro y fuera de competencia, según la determinación de la oficina de control al dopaje.

"Se analizarán las muestras en sangre, para el pasaporte biológico, y en orina, en busca de esteroides, diuréticos y demás

Además, el equipo médico está autorizado para recoger 620 muestras, generalmente, la medalla de oro, aunque no se descarta que también vayan a control el deportista que gane la plata, el bronce y en algunas ocasiones se escogerá otro atleta por sorteo.



Los deportistas que rompan algún récord también deben presentarse ante las autoridades de dopaje de los Juegos, según previa designación y comunicación.



De acuerdo a los primeros resultados, se estima que se podrán hacer 720 análisis más profundos a las muestras que lo requieran.



“Se analizarán las muestras en sangre, para el pasaporte biológico, y en orina, en busca de esteroides, diuréticos y demás. Ya tenemos el plan diario, aunque estamos atrasados un día, pero la idea es cumplir con el cronograma”, le dijo a EL TIEMPO Enrique Amy, presidente de la Comisión Médica de la Odecabe.



Aunque hay deportes mucho más perseguidos, como atletismo, pesas, los de combate y natación, la Odecabe ha planeado realizar controles en todas las disciplinas de los Juegos.



“Hay alto riesgo en algunos deportes y lo vamos a controlar, pero no vamos a descuidar a los demás, no se van a incrementar los controles que tenemos especificados”, agregó Amy.



Y agregó: “Tenemos algunos inconvenientes de facilidades físicas para la toma de exámenes y de ubicación de los kits, pero vamos a cumplir con los objetivos”.



Amy confirmó que una vez tomados los exámenes se envinarán al laboratorio de Sal Lake City (Estados Unidos), donde se analizarán.



“La idea es que los resultados se conozcan entre tres y cinco días después de haber tomado las muestras”, declaró Amy.



