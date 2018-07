México, una inversión en el deporte que se traduce en oros

México vino a Barranquilla a ganar los Juegos Centroamericanos y del Caribe y, hasta el momento, su caja de oros cuadra, incluso, por encima de las expectativas de la delegación, que va camino a su victoria número 11 en la historia, y a recuperar el título que perdió hace cuatro años en casa, en Veracruz, cuando Cuba volvió al trono.

En la delegación saben que aunque la brecha es buena, la diferencia de oros sobre Colombia, que es segunda, y Cuba, tercera, es buena, no hay que confiarse, porque vienen deportes en los que los atletas de la isla son fuertes.



En el programa estaba superar la expectativa en varios deportes, ganaron con ‘facilidad’ algunos, y en el camino se encontraron otros y los resultados dicen que fue efectiva la inversión de 18 millones de dólares para las justas de Barranquilla.



Es claro que obtener el triunfo final en la natación fue clave para que en estos momentos tengan un buen colchón de metales de oro, allí, en la pileta de Barranquilla, ganaron 15 títulos, mientras que en clavados consiguieron seis. El estimativo para las justas es lograr entre 109 y 129 medallas de oro.



“Hemos demostrado que vinimos a ganar. No hay nada definido, faltan muchos Juegos, pero lo que hemos hecho había sido planificado. No nos podemos relajar y tampoco estamos sorprendidos por lo que hemos hecho”, le dijo a EL TIEMPO María José Alcalá, jede de misión de México.



El ciclo olímpico de los mexicanos comienza en Barranquilla, sigue en los Juegos Panamericanos de Lima (Perú) y termina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, esa es la razón para que no pierdan tiempo, porque están obligados a llegar bien preparados a los Centroamericanos y del Caribe.



Diego del Real, cuarto en el lanzamiento de martillo en los Olímpicos del 2016, precisó:

México estudió las opciones de ganar medallas en deportes que son fuertes. Se dieron cuenta, por ejemplo, el declive de Venezuela en la natación, le apuntaron a esas pruebas y ya se vieron los frutos.



Liliana Ibáñez es la multimedallista, por ahora, de los Juegos, con cinco oros, claro, después de analizar en cuáles pruebas podría conseguir ese botín.



“Respetábamos la localía de Colombia y lo que viene haciendo Cuba, pero sabíamos que podíamos ir adelante. Era complicado ganar, pero trabajamos para estar cerca y se han dado los resultados porque aprovechamos el bajón de los rivales”, aseguró Alcalá.

Andy Song (centro) festeja uno de los oros de natación, deporte en el que México sacó provecho. Con él, el cubano Armando Barrera y el colombiano Ómar Pinzón. Foto: AFP



La primera parte de los Juegos es historia, pero los mexicanos se hicieron inalcanzables en la tabla de medallas debido a los 7 oros, por ahora, del tiro deportivo, 6 del ciclismo de pista, 6 del remo y 8 del taekwondo.



Y en lo que viene, esperan seguir en la misma tónica, ganar, no dejar que los rivales se acerquen y por eso confían en responder en deportes como karate, nado sincronizado, el fondo del atletismo y el tiro con arco.



“Nos debemos cuidar de Cuba y de Colombia, están atrás, pero tienen cómo reaccionar. Por ejemplo, vienen varios oros en los deportes de combate y el atletismo y los cubanos son fuertes”, declaró la jefe de misión mexicana, quien participó en cuatro Juegos Olímpicos en clavados.



Los deportistas que llegan a la competencia saben que aunque la ventaja es buena, no hay que confiarse, aunque eso les quita responsabilidad.



“Es una motivación más ver la tabla de medallas, eso nos quita algo de responsabilidad, pero acá venimos a ganar, es nuestro ciclo olímpico y tenemos que ir por los objetivos”, señaló Jocelyn Cruz, esgrimista.



En México el apoyo del deportista va desde un incentivo económico mensual, pasado por becas estudiantiles, que van a la par con su preparación, hasta la oportunidad de escoger su sitio de entrenamiento y los eventos en los que tomará parte.



Los medallistas olímpicos, además de contar con la garantía de cumplir el plan de trabajo de su proceso deportivo, cuentan con pensión vitalicia.



“Por eso es que nosotros lo damos todo. Sí, la ventaja en Barranquilla en las medallas es buena, pero no nos confiamos y pues hay que venir a ganar”, declaró Roberto Vílchez, atleta.



De esta forma, México se preparó para los Juegos, para ganar las competencias y, por el momento, la inversión hecha se ha traducido en oros.



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

Barranquilla

@LisandroAbel